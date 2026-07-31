Призрачный Наньтин. Том 1

0 отзывов
Призрачный Наньтин. Том 1 category.manhua
1 699 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

В жизни обычного паренька Гао Ина все было отлично — он поступил в престижную Академию изобразительных искусств Гуанчжоу, однако судьба решила преподнести ему неожиданный сюрприз. Из-за досадного недоразумения он оказался не в студенческом общежитии, а в старинной гостинице "Двор великой Цин", спрятавшейся в тихом городке Наньтин. Однако почему все здесь такое странное? Что за видения беспокоят его наяву и во сне? И кто этот человек, что спас Гао Ина от неминуемой смерти?
Мо Фэй — известный китайский художник, чей незабываемый стиль покорил сердца тысяч людей. Его работа "Призрачный Наньтин" выходила на платформе Kuaikan
Comics и получила серебряную награду в номинации "Лучший драматический комикс" и бронзовую награду в номинации "Самый популярный оригинальный онлайн-комикс" на 16-й церемонии вручения премии "Золотой дракон". Также по произведению был создан анимированный сериал.
Для широкого круга читателей.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)