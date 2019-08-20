Номер один. Том 11.

Шестнадцатилетняя Тэн Лили – дочь трагически погибшей тайваньской супермодели. Несмотря на все уговоры работающей в модельном бизнесе тети, юная девушка не собирается идти по маминым стопам. Но однажды в журнале “GQ” Лили случайно видит поразившее ее фото Ангуса Лэнсона – самого известного в мире из мужчин-моделей. Это круто меняет ее планы и мечты. Теперь она хочет лишь одного: попасть в мир высокой моды, чтобы стать ближе к своему кумиру, у которого, кстати, имеется таинственный брат-близнец.