Однажды я стала дочерью императора. Том 1

Линь Цянь была обычной девушкой из XXI века: училась в университете, ходила на свидания и просто наслаждалась жизнью. Но однажды в результате ужасной трагедии Цянь Цянь перерождается в волшебной империи Лоло.

Теперь у нее новая семья, новое тело и новые проблемы! Она — Избранная Небесами, приемная дочь императора. Ей предначертано спасти наследного принца, а заодно и империю, от катастрофы. Это вполне можно было бы назвать вторым шансом, если бы императорские дети не презирали ее, слуги не пытались убить, да и во дворце не пришлось бы работать.

Но ничего, Цянь Цянь столько пережила, чтобы стать принцессой, так просто она не сдастся!