Однажды я стала дочерью императора. Том 1

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Однажды я стала дочерью императора. Том 1 category.manhua
25%
  • Be King’s Daughter Someday Vol. 1. Vol.1
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-11803
  • Вес: 600 гр.
  • Издатель: Freedom
  • Размер: 14,5 x 21,5 см.
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Научная фантастика, Фэнтези и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: AmberManyanshe
  • ISBN: 978-5-04-187862-7
  • Дата выхода: Ноябрь 2023
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Описание

Линь Цянь была обычной девушкой из XXI века: училась в университете, ходила на свидания и просто наслаждалась жизнью. Но однажды в результате ужасной трагедии Цянь Цянь перерождается в волшебной империи Лоло.

Теперь у нее новая семья, новое тело и новые проблемы! Она — Избранная Небесами, приемная дочь императора. Ей предначертано спасти наследного принца, а заодно и империю, от катастрофы. Это вполне можно было бы назвать вторым шансом, если бы императорские дети не презирали ее, слуги не пытались убить, да и во дворце не пришлось бы работать.

Но ничего, Цянь Цянь столько пережила, чтобы стать принцессой, так просто она не сдастся!

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