Магмелл синего моря. Том 1

1 отзыв
Магмелл синего моря. Том 1 category.manhua
22%
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Описание

Тридцать шесть лет назад, с началом Эпохи Чудес, весь мир содрогнулся от того, что произошло посреди безбрежного Тихого океана. Из ниоткуда появился новый материк, который назвали Магмеллом, или Священным материком! Всё на нём казалось таким загадочным и дарило столько надежд: фантастические пейзажи, ценные ископаемые, невиданные животные и растения! Человечество будто вернулось в эпоху великих открытий, и для изучения новых земель на Священный материк стали отправляться исследователи. Но вскоре понадобились представители ещё одной профессии — искатели…

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