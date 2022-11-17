Основатель Тёмного Пути. Том 3

Всё когда-нибудь заканчивается — вот и сон Вэй Усяня о беззаботной юности подходит к концу. Остались в прошлом дружеские перепалки с Цзян Чэном, «страшные» библиотечные наказания учителя Ланя и беззлобные шуточки над лучшим учеником Облачных Глубин Лань Чжанем.

Новое утро приносит новые заботы. Чтобы раскрыть зловещую тайну, нужно собрать воедино тело и душу неизвестного — и как прикажете это сделать, когда от покойника нашлась только левая рука? Ведомые её указательным пальцем, Вэй Усянь и Лань Ванцзи отправляются в путешествие, но вместо ответов их ждут всё новые загадки. Скелеты в шкафах великого клана Цинхэ Не, резня в усадьбе семьи Чан и несносный мальчишка Цзинь Лин, которого нужно поучить уму-разуму, — что ж, вперёд, навстречу приключениям!