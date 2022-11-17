Основатель Тёмного Пути. Том 3

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Основатель Тёмного Пути. Том 3 category.manhua
  • Mo Dao Zu Shi. Vol. 3
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-9752
  • Вес: 650 гр.
  • Источник: Mo Dao Zu Shi
  • Издатель: КомФедерация и Бам!Бук
  • Количество страниц: 216
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Приключения и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Мосян Тунсю
  • ISBN: 978-5-6048528-4-2
Основатель Тёмного Пути
Том 1
Том 2
Том 3
1 250 ₽

Описание

Всё когда-нибудь заканчивается — вот и сон Вэй Усяня о беззаботной юности подходит к концу. Остались в прошлом дружеские перепалки с Цзян Чэном, «страшные» библиотечные наказания учителя Ланя и беззлобные шуточки над лучшим учеником Облачных Глубин Лань Чжанем.

Новое утро приносит новые заботы. Чтобы раскрыть зловещую тайну, нужно собрать воедино тело и душу неизвестного — и как прикажете это сделать, когда от покойника нашлась только левая рука? Ведомые её указательным пальцем, Вэй Усянь и Лань Ванцзи отправляются в путешествие, но вместо ответов их ждут всё новые загадки. Скелеты в шкафах великого клана Цинхэ Не, резня в усадьбе семьи Чан и несносный мальчишка Цзинь Лин, которого нужно поучить уму-разуму, — что ж, вперёд, навстречу приключениям!

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