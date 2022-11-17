Основатель Тёмного Пути. Том 4

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Основатель Тёмного Пути. Том 4 category.manhua
Основатель Тёмного Пути
Том 1
Том 2
Том 3
1 250 ₽

Описание

Случись что в мире совершенствующихся — все тут же бросаются наперебой обвинять Старейшину Илина. Казалось бы, столько людей замешаны в страшной трагедии клана Чан... а зачинщиком всё равно считают Вэй Усяня. Дело в том, что давным-давно он создал ужасающее оружие:Печать Тьмы. И до сих пор желание обладать ею толкает многих на безумные поступки.

Однако Вэй Усянь не отчаивается. Он обязательно отыщет истину даже в таком запутанном деле! Только сперва ещё разок проверит на прочность правила клана Лань, ведь не каждый день удаётся уговорить праведного Ханьгуан-цзюня пригубить вина.

Тем временем призрачная рука приводит героев в гиблые края, где они встречают толпы мертвецов и... очень знакомых юных заклинателей.Интересно, кто ещё скрывается в густом тумане зловещего города И?

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