Основатель Тёмного Пути. Том 4

Случись что в мире совершенствующихся — все тут же бросаются наперебой обвинять Старейшину Илина. Казалось бы, столько людей замешаны в страшной трагедии клана Чан... а зачинщиком всё равно считают Вэй Усяня. Дело в том, что давным-давно он создал ужасающее оружие:Печать Тьмы. И до сих пор желание обладать ею толкает многих на безумные поступки.

Однако Вэй Усянь не отчаивается. Он обязательно отыщет истину даже в таком запутанном деле! Только сперва ещё разок проверит на прочность правила клана Лань, ведь не каждый день удаётся уговорить праведного Ханьгуан-цзюня пригубить вина.

Тем временем призрачная рука приводит героев в гиблые края, где они встречают толпы мертвецов и... очень знакомых юных заклинателей.Интересно, кто ещё скрывается в густом тумане зловещего города И?