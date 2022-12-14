Основатель Тёмного Пути. Том 1

Тринадцать лет назад именитые кланы заклинателей общими усилиями уничтожили Вэй Усяня — талантливого юношу, избравшего Тёмный Путь. Теперь же некто вернул его в мир живых, совершив ритуал добровольного пожертвования тела. Однако за эту услугу придётся исполнить последнее желание предыдущего владельца бренной оболочки: расквитаться со всеми врагами. Не успев освоиться, герой попадает в круговорот загадочных событий. Чтобы защитить неопытных заклинателей от нападения призрачной руки, он вынужден обратиться к Тёмному Пути. Но тут появляется Лань Ванцзи — его давний знакомый из прошлой жизни. Неужели личность Вэй Усяня будет раскрыта?