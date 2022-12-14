Основатель Тёмного Пути. Том 1

2 отзыва
Основатель Тёмного Пути. Том 1 category.manhua
Основатель Тёмного Пути
Том 1
Том 2
Том 3
1 250 ₽

Описание

Тринадцать лет назад именитые кланы заклинателей общими усилиями уничтожили Вэй Усяня — талантливого юношу, избравшего Тёмный Путь. Теперь же некто вернул его в мир живых, совершив ритуал добровольного пожертвования тела. Однако за эту услугу придётся исполнить последнее желание предыдущего владельца бренной оболочки: расквитаться со всеми врагами. Не успев освоиться, герой попадает в круговорот загадочных событий. Чтобы защитить неопытных заклинателей от нападения призрачной руки, он вынужден обратиться к Тёмному Пути. Но тут появляется Лань Ванцзи — его давний знакомый из прошлой жизни. Неужели личность Вэй Усяня будет раскрыта?

Отзывы и вопросы

A

С

Очень-очень люблю эту мангу! Цветная, красочная. Герои пририсованы чудесно! И такой же сериал обожаю «неукротимый: повелитель Чэньцин». Жду с нетерпением все тома манги 😊

Ура! Обалденная маньхуа! Потрясная история, великие герои, любовь-морковь ;)

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