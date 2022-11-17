Основатель Тёмного Пути. Том 6

Маски сорваны, многолетняя ложь изобличена. Неприкаянным душам, попавшим в ловушку неприветливого города И, наконец-то представился шанс обрести долгожданную свободу. Возможно, для них ещё не всё потеряно — лишь бы нашлись те, кто оплачет их гибель и сожжёт пригоршню ритуальных денег.

Между тем Вэй Усяня и Лань Ванцзи дальше и дальше уводит тайна мёртвого «братишки»: вот уже и правая рука найдена! Ещё немного, и последний фрагмент головоломки встанет на место. Осталось только понять, где же отыскать голову бедолаги… А пока наши герои могут позволить себе небольшой отдых. После всех своих невероятных приключений они заслужили по чашечке вина, так ведь?