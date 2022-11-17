Основатель Тёмного Пути. Том 6

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Основатель Тёмного Пути. Том 6 category.manhua
  • Mo Dao Zu Shi. Vol. 6
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-10917
  • Вес: 650 гр.
  • Источник: Mo Dao Zu Shi
  • Издатель: Эксмо и Бам!Бук
  • Размер: 14,5 x 21 см.
  • Количество страниц: 216
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Мосян Тунсю
  • ISBN: 978-5-6049813-5-1
Основатель Тёмного Пути
Том 1
Том 2
Том 3
1 250 ₽

Описание

Маски сорваны, многолетняя ложь изобличена. Неприкаянным душам, попавшим в ловушку неприветливого города И, наконец-то представился шанс обрести долгожданную свободу. Возможно, для них ещё не всё потеряно — лишь бы нашлись те, кто оплачет их гибель и сожжёт пригоршню ритуальных денег.

Между тем Вэй Усяня и Лань Ванцзи дальше и дальше уводит тайна мёртвого «братишки»: вот уже и правая рука найдена! Ещё немного, и последний фрагмент головоломки встанет на место. Осталось только понять, где же отыскать голову бедолаги… А пока наши герои могут позволить себе небольшой отдых. После всех своих невероятных приключений они заслужили по чашечке вина, так ведь?

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