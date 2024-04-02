Основатель Тёмного Пути. Том 8

Ужасные новости: Вэй Усянь не умер! Праведные заклинатели хватаются кто за сердце, кто за меч. Оказалось, негодяй скрывался за маской печально известного Мо Сюаньюя. Хотя чему тут удивляться? Что один шёл по кривой дорожке, что второй.

Благо Бессмертный Владыка Цзинь Гуанъяо вовремя узнал злодея и раскрыл его истинное лицо! Теперь-то никто во всей Поднебесной не встанет на сторону предателя. Какой безумец отважится последовать за ненавидимым всеми изгоем и разделить его судьбу? Дело за малым: покарать Старейшину Илина, да так, чтобы он больше никогда не вернулся в этот мир. Осталось только его найти...