Основатель Тёмного Пути. Том 8

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Основатель Тёмного Пути. Том 8 category.manhua
15%
  • Mo Dao Zu Shi. Vol. 8
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-12166
  • Вес: 650 гр.
  • Источник: Mo Dao Zu Shi
  • Издатель: Бам!Бук
  • Размер: 14,5 x 21 см.
  • Количество страниц: 240
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Мосян Тунсю
  • ISBN: 978-5-605-16083-0
  • Дата выхода: Май 2024
Основатель Тёмного Пути
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 250 ₽
1 063 ₽
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Описание

Ужасные новости: Вэй Усянь не умер! Праведные заклинатели хватаются кто за сердце, кто за меч. Оказалось, негодяй скрывался за маской печально известного Мо Сюаньюя. Хотя чему тут удивляться? Что один шёл по кривой дорожке, что второй.

Благо Бессмертный Владыка Цзинь Гуанъяо вовремя узнал злодея и раскрыл его истинное лицо! Теперь-то никто во всей Поднебесной не встанет на сторону предателя. Какой безумец отважится последовать за ненавидимым всеми изгоем и разделить его судьбу? Дело за малым: покарать Старейшину Илина, да так, чтобы он больше никогда не вернулся в этот мир. Осталось только его найти...

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