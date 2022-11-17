Основатель Тёмного Пути. Том 5

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Основатель Тёмного Пути. Том 5 category.manhua
  • Mo Dao Zu Shi. Vol. 5
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-10309
  • Вес: 650 гр.
  • Источник: Mo Dao Zu Shi
  • Издатель: Бам!Бук
  • Размер: 14,5 x 21 см.
  • Количество страниц: 216
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Приключения и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Мосян Тунсю
  • ISBN: 978-5-6049813-2-0
Основатель Тёмного Пути
Том 1
Том 2
Том 3
1 250 ₽

Описание

Однажды город И приютил в своих стенах необычную компанию: незрячего даоса Сяо Синчэня, бойкую девицу а-Цин и тёмного заклинателя Сюэ Яна. Не так-то просты эти люди, у каждого есть секреты, которые нельзя произносить вслух. И никому не ведомо, когда закончится их мирная жизнь под одной крышей, где главная проблема, на первый взгляд, – чья очередь сегодня идти на рынок за овощами…

Но это всё – истории из прошлого. А в настоящем Сюэ Ян готов на любую жестокость, лишь бы заручиться поддержкой печально известного Старейшины Илина. Вот только сможет ли Вэй Усянь ему помочь? Ведь некоторые ошибки не под силу исправить никаким заклинаниям …

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