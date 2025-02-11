Задача трех тел. Книга 2

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Задача трех тел. Книга 2 category.manhua
  • The Three-Body Problem Vol. 2
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-12885
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: The Three-Body Problem
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 17 x 24 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Лю Цысинь, Гэ Вэньди, Бо Му и Цаоцай Цзюжидун
  • ISBN: 978-5-389-26564-6
Задача трех тел
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 130 ₽

Описание

Существует ли физика на самом деле? Или это просто ещё одна религия? После того как эксперименты на ускорителях частиц показали противоречивые результаты, одни учёные начали задаваться вопросами, а другие в полном отчаянии совершили самоубийство.

Пытаясь выяснить правду о череде странных событий в научном мире, Ван Мяо по просьбе полиции вступает в сообщество «Рубежи науки». С тех пор, как он ввязался в расследование, ему начали мерещиться цифры с обратным отсчётом. И если догадка физика верна, то отсчёт – время, которое осталось до уничтожения человечества. За ответами Ван Мяо обращается к Шэнь Юйфэй – одной из ключевых фигур «Рубежей науки». Вот только взамен на сотрудничество она требует закрыть проект по разработке наноматериала, над которым ученый трудился долгие годы…

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