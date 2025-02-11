Задача трех тел. Книга 2

Существует ли физика на самом деле? Или это просто ещё одна религия? После того как эксперименты на ускорителях частиц показали противоречивые результаты, одни учёные начали задаваться вопросами, а другие в полном отчаянии совершили самоубийство.



Пытаясь выяснить правду о череде странных событий в научном мире, Ван Мяо по просьбе полиции вступает в сообщество «Рубежи науки». С тех пор, как он ввязался в расследование, ему начали мерещиться цифры с обратным отсчётом. И если догадка физика верна, то отсчёт – время, которое осталось до уничтожения человечества. За ответами Ван Мяо обращается к Шэнь Юйфэй – одной из ключевых фигур «Рубежей науки». Вот только взамен на сотрудничество она требует закрыть проект по разработке наноматериала, над которым ученый трудился долгие годы…