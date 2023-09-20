Мой навык: копировать способности других. Том 2

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Мой навык: копировать способности других. Том 2 category.manhua
Мой навык: копировать способности других
Том 1
Том 2
945 ₽

Описание

Сто лет назад на Земле открылись порталы между мирами, и на планету вторглись чудовищные создания. Противостоять им могут лишь люди со сверхъестественными талантами. Бедный студент Е Тянь сумел пробудить уникальный навык, но теперь перед ним стоит сложная задача: он должен не только стать сильнейшим мастером, но и скрыть природу своего таланта от остальных. Герой уже успел нажить себе смертельных врагов среди могущественной семьи Мо. Но какие опасности сулит ему союз, который предлагает заключить таинственная и прекрасная незнакомка?

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