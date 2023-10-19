Список архива Ланъя. Том 2

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Любая битва сурова и беспощадна. Но даже на поле брани не встретишь такого коварства, как в стенах императорского дворца. В борьбе принцев за власть разменной фигурой может стать кто угодно: и простой человек, и чиновник, и даже княжна с южных границ.
Мэй Чансу должен отринуть былую дружбу и поставить на кон чужие судьбы, чтобы уберечь свою страну от неминуемой гибели. Чем продиктован его выбор — чувством долга или же велением сердца?
— И кого выбирает господин Су?
— Я выбираю вас, ваше высочество принц Цзин.