Список архива Ланъя. Том 2

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Список архива Ланъя. Том 2 category.manhua
  • Lang'ya Bang. Vol.2
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-11801
  • Вес: 550 гр.
  • Источник: Lang'ya Bang
  • Издатель: Бам!Бук
  • Размер: 14,5 x 21 см.
  • Количество страниц: 216
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Хай Янь и Чэнь Сы
  • ISBN: 978-5-6049813-7-5
  • Дата выхода: Декабрь 2023
990 ₽

Описание

Любая битва сурова и беспощадна. Но даже на поле брани не встретишь такого коварства, как в стенах императорского дворца. В борьбе принцев за власть разменной фигурой может стать кто угодно: и простой человек, и чиновник, и даже княжна с южных границ.

Мэй Чансу должен отринуть былую дружбу и поставить на кон чужие судьбы, чтобы уберечь свою страну от неминуемой гибели. Чем продиктован его выбор — чувством долга или же велением сердца?

— И кого выбирает господин Су?

— Я выбираю вас, ваше высочество принц Цзин.

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