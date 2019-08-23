Священная мелодия. Том 2

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Священная мелодия. Том 2 category.manhua
370 ₽

Описание

Юные Дуо Ши и Cяо Ке живут в маленькой китайской деревушке, прилепившейся к склону горы, в которой, по слухам, обитают демонические женщины-лисицы. Среди них, говорят старики, есть особые создания, способные превращаться в людей и в этом обличье давать жизнь небесным лисятам. Старые легенды не врут – молодая лисичка Кай Шен как раз принадлежит к этому привилегированному разряду демонов. Выбравшись из недр горы для выполнения своей священной миссии, Кай Шен оказывается напрочь отрезанной от своего племени и ужасно страдает от одиночества. Чтобы хоть как-то скрасить тяготы земного существования, она заводит дружбу с Дуо Ши и Cяо Ке, которые всей душой привязываются к прелестной незнакомке. Однажды на маленькую лисичку из потомства Кай Шен нападает бродячий пес. Бедняжке грозит неминуемая гибель – однако в этот момент Дуо Ши и Cяо Ке приходят ей на помощь. Спасение небесного дитя требует воздаяния – отныне юная пара и весь их род пользуются особым покровительством лисьего племени. Однако, несмотря на все усилия Кай Шен, лисицам не выпадает случая по-настоящему отблагодарить героев. Спустя 200 лет повзрослевшая и ставшая более могущественной повелительница женщин-лисиц все еще размышляет над тем, как вознаградить потомков Дуо Ши и Cяо Ке за доброту и самоотверженность их предков.

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