Задача трех тел. Книга 3

0 отзывов
Задача трех тел. Книга 3 category.manhua
  • The Three-Body Problem Vol. 3
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manhua-13509
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: The Three-Body Problem
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 17 x 24 см.
  • Количество страниц: 200
  • Год выпуска: 2025
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Лю Цысинь, Гэ Вэньди, Бо Му и Цаоцай Цзюжидун
  • ISBN: 978-5-389-26565-3
  • Дата выхода: Март 2025
Задача трех тел
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 130 ₽

Описание

«Вся Вселенная будет сиять для вас!» В попытке разгадать смысл слов ученого из «Рубежей науки» Ван Мяо отправляется в пригородную обсерваторию. Там он выясняет, что это самое сияние – результат значительного изменения свойств реликтового излучения, которое происходит в течение как минимум миллиона лет! Неужели над Ван Мяо жестоко пошутили? Или на его глазах случится невозможное?..

Тем временем капитан Ши продолжает расследовать дело о самоубийствах ученых. Он уверен: за ниточки из тени дергает некто могущественный. Вот только кто этот загадочный враг и почему он стремится избавиться от всех физиков-теоретиков на земле?..

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)