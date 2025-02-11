Задача трех тел. Книга 3

«Вся Вселенная будет сиять для вас!» В попытке разгадать смысл слов ученого из «Рубежей науки» Ван Мяо отправляется в пригородную обсерваторию. Там он выясняет, что это самое сияние – результат значительного изменения свойств реликтового излучения, которое происходит в течение как минимум миллиона лет! Неужели над Ван Мяо жестоко пошутили? Или на его глазах случится невозможное?..

Тем временем капитан Ши продолжает расследовать дело о самоубийствах ученых. Он уверен: за ниточки из тени дергает некто могущественный. Вот только кто этот загадочный враг и почему он стремится избавиться от всех физиков-теоретиков на земле?..