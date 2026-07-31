Призрачный Наньтин. Том 1 + лимитированный мерч

В жизни обычного паренька Гао Ина все было отлично — он поступил в престижную Академию изобразительных искусств Гуанчжоу, однако судьба решила преподнести ему неожиданный сюрприз. Из-за досадного недоразумения он оказался не в студенческом общежитии, а в старинной гостинице "Двор великой Цин", спрятавшейся в тихом городке Наньтин. Однако почему все здесь такое странное? Что за видения беспокоят его наяву и во сне? И кто этот человек, что спас Гао Ина от неминуемой смерти?

Мо Фэй — известный китайский художник, чей незабываемый стиль покорил сердца тысяч людей. Его работа "Призрачный Наньтин" выходила на платформе Kuaikan

Comics и получила серебряную награду в номинации "Лучший драматический комикс" и бронзовую награду в номинации "Самый популярный оригинальный онлайн-комикс" на 16-й церемонии вручения премии "Золотой дракон". Также по произведению был создан анимированный сериал.

Для широкого круга читателей.