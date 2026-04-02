Тысячи Осеней. Том 2.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
В Поднебесной неспокойно: Северная Чжоу, Северная Ци и Южная Чэнь спорят за право объединить страну, которая уже почти двести лет пребывает в раздробленности. Тюрки осаждают Центральную равнину, последователи буддизма, конфуцианства и даосизма спорят меж собой, не находя согласия, а прославленные мастера боевых искусств охотятся за сочинением великого алхимика Тао Хунцзина, которое позволит достичь прежде невиданных высот.
После разгромного поражения Янь Уши остается тяжело ранен, личность его расколота, и Шэнь Цяо по доброте душевной берет несчастного под опеку. Пока некогда прославленный глава Чистой Луны теряет все, чего достиг, преданный всеми даос делает невероятные успехи в постижении «Сочинения о Киноварном Ян». Волею случая старый знакомец вовлекает Шэнь Цяо в опасное путешествие по забытому городу Жоцян, где они находят еще одну часть «Сочинения о Киноварном Ян». Теперь Шэнь Цяо обязан сопроводить Янь Уши в государство Северная Чжоу, где их ждут новые опасности и старые враги. Удастся ли Демоническому Владыке вернуть себе прежнее величие? Или все его чаяния заведомо обречены?
Бонусы за предварительный заказ:
- Акриловый стенд;
- Фигурный стикер.
2026-04-02 12:29:17
Так когда планируется продажа 2-й книги? Предзаказ был объявлен еще в 2024г. Так как когда ждать книгу?
2026-04-06 09:48:00
Здравствуйте! По срокам издания книг обратитесь, пожалуйста, непосредственно в издательство - https://vk.com/xlmedia