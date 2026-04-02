Тысячи Осеней. Том 2. 1 отзыв 7% 8% Скидка 8% При оплате заказа онлайн 1 Тысячи Осеней. Том 1. 2 Тысячи Осеней. Том 2. 3 Тысячи Осеней. Том 1. (Лимитированное издание) 4 Тысячи Осеней. Том 2. (Лимитированное издание) Qian Qiu. Vol. 2.

Категория: Ранобэ

Артикул: Ranobe-13530

Вес: 1100 гр.

1100 гр. Источник: Qian Qiu

Qian Qiu Издатель: Xl Media

Xl Media Размер: 16 x 22 см

16 x 22 см Количество страниц: 800+

800+ Год выпуска: 2026

2026 Жанр: Сянься, Уся, Приключения, Исторический, Фэнтези и Боевик

Сянься, Уся, Приключения, Исторический, Фэнтези и Боевик Обложка: Твердый переплет и Суперобложка

Твердый переплет и Суперобложка Автор: Мэн Сиши

Мэн Сиши ISBN: 978-5-6054651-0-2

978-5-6054651-0-2 Дата выхода: 2026 Дата выхода Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам Тысячи Осеней Том 1 Том 2 Том 1 limited Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной. Скидка 8% при оплате онлайн Оригинальная цена 2 390 ₽ 2 225 ₽ Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством. Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание В Поднебесной неспокойно: Северная Чжоу, Северная Ци и Южная Чэнь спорят за право объединить страну, которая уже почти двести лет пребывает в раздробленности. Тюрки осаждают Центральную равнину, последователи буддизма, конфуцианства и даосизма спорят меж собой, не находя согласия, а прославленные мастера боевых искусств охотятся за сочинением великого алхимика Тао Хунцзина, которое позволит достичь прежде невиданных высот.



После разгромного поражения Янь Уши остается тяжело ранен, личность его расколота, и Шэнь Цяо по доброте душевной берет несчастного под опеку. Пока некогда прославленный глава Чистой Луны теряет все, чего достиг, преданный всеми даос делает невероятные успехи в постижении «Сочинения о Киноварном Ян». Волею случая старый знакомец вовлекает Шэнь Цяо в опасное путешествие по забытому городу Жоцян, где они находят еще одну часть «Сочинения о Киноварном Ян». Теперь Шэнь Цяо обязан сопроводить Янь Уши в государство Северная Чжоу, где их ждут новые опасности и старые враги. Удастся ли Демоническому Владыке вернуть себе прежнее величие? Или все его чаяния заведомо обречены? Бонусы за предварительный заказ:

- Акриловый стенд;

- Фигурный стикер.

4 1 5 1

Отзывы и вопросы Отзывы

Вопросы A Отправить В 4 Валентина 2026-04-02 12:29:17 Так когда планируется продажа 2-й книги? Предзаказ был объявлен еще в 2024г. Так как когда ждать книгу? Xl Media 2026-04-06 09:48:00 Здравствуйте! По срокам издания книг обратитесь, пожалуйста, непосредственно в издательство - https://vk.com/xlmedia