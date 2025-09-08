Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 8

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Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 8 category.manhva
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling
Том 1
Том 2
Том 3
1 799 ₽
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Описание

После окончания рейда на острове Чечжудо все крупные гильдии хотят завербовать Сон Чину, сильнейшего охотника S-ранга и героя Кореи.
Но, пройдя тернистый путь, охотник хочет основать свою собственную гильдию, а потом получить ответы на вопросы, которые давно его терзают.
Система предлагает ему вернуться в двойное подземелье, которое изменило Сон Чину жизнь раз и навсегда, и теперь он готов встретиться лицом к лицу с ужасающими монстрами.
Но в школе его сестры внезапно открылись Врата...

В 8 том входят главы 111-122.

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