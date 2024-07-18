Альманах современных комиксов «БАМ!БУК: Жёлтая книга»

Тематический сборник комиксов современных художников.



Пора, друзья, снова отправиться в приключение и познакомиться лицом к лицу с легендами и мифами Поднебесной.

Вместе с Чжу и Сяо выясним, насколько глубока философия в поэзии Ли Бо, как пересечь Серебряную реку и почему неожиданный порядок среди библиотечных книг — это всегда что-то интересное.



Комиксы подготовили специально для «Жёлтой книги» великолепные It'sSummerAlice, Plus+Time, Masyanjoy, Heirasu, Eremey, Favery Daff, NakamuraKleo, Карки и другие талантливые авторы.