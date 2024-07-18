Альманах современных комиксов «БАМ!БУК: Жёлтая книга»

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Альманах современных комиксов «БАМ!БУК: Жёлтая книга» комикс
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-12328
  • Вес: 600 гр.
  • Издатель: Бам!Бук
  • Размер: 19 x 25 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: It'sSummerAlice, Plus+Time, Masyanjoy, Heirasu, Eremey, Favery Daff, NakamuraKleo и Карки
  • ISBN: 978-5-6051983-2-1
Альманах современных комиксов «БАМ!БУК»
Книга 1
Книга 2
Книга 3
850 ₽

Описание

Тематический сборник комиксов современных художников.

Пора, друзья, снова отправиться в приключение и познакомиться лицом к лицу с легендами и мифами Поднебесной.
Вместе с Чжу и Сяо выясним, насколько глубока философия в поэзии Ли Бо, как пересечь Серебряную реку и почему неожиданный порядок среди библиотечных книг — это всегда что-то интересное.

Комиксы подготовили специально для «Жёлтой книги» великолепные It'sSummerAlice, Plus+Time, Masyanjoy, Heirasu, Eremey, Favery Daff, NakamuraKleo, Карки и другие талантливые авторы.

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