Супермен. Человеку, у которого есть все (мягк. обл.)

Бэтмен, Чудо-Женщина и Робин пришли в Крепость Одиночества поздравить Супермена с днём рождения. Они находят друга погружённым в бессознательное состояние со странным цветком на груди. Это полуразумное растение питается человеческой аурой, для чего вступает в симбиоз с захваченной жертвой. Пока Чёрное Милосердие высасывает ауру, пленённое им существо видит сны, в которых исполняются все желания.

Всё это охотно рассказывает супергероям Монгул – тот, кто принёс цветок. Инопланетный завоеватель хочет присоединить к своей империи Землю, для чего вывел из строя сильнейшего супергероя. Друзья Супермена не намерены так это оставить…