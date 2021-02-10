Супермен. Человеку, у которого есть все (мягк. обл.)

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Супермен. Человеку, у которого есть все (мягк. обл.) комикс
30%
  • For the Man Who Has Everything
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-6579
  • Вес: 200 гр.
  • Источник: Superman
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 17 х 26 см.
  • Количество страниц: 40
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Серия: DC Comics
  • Автор: Алан Мур и Дэйв Гиббонс
  • ISBN: 978-5-389-19006-1
250 ₽

Описание

Бэтмен, Чудо-Женщина и Робин пришли в Крепость Одиночества поздравить Супермена с днём рождения. Они находят друга погружённым в бессознательное состояние со странным цветком на груди. Это полуразумное растение питается человеческой аурой, для чего вступает в симбиоз с захваченной жертвой. Пока Чёрное Милосердие высасывает ауру, пленённое им существо видит сны, в которых исполняются все желания.

Всё это охотно рассказывает супергероям Монгул – тот, кто принёс цветок. Инопланетный завоеватель хочет присоединить к своей империи Землю, для чего вывел из строя сильнейшего супергероя. Друзья Супермена не намерены так это оставить…

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