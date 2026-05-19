Берсерк. Том 13.

1 отзыв
Берсерк. Том 13. манга
7%
  • Berserk. Vol. 13.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13904
  • Вес: 900 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 448
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-563-3
  • Дата выхода: 2026
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Убежище у Годо обрушилось, и Гатсу ничего не остается, кроме как везти Каску в Эльфхейм, страну эльфов. Но для этого нужно добраться до порта Вританнис. В этом деле ему помогают Фарнезе и Серпико, а также неугомонный Исидро. Дорога ведет через горный перевал, где разбойничают тролли, и вскоре судьба приводит Гатса и остальных к ведьме Флоре. Та просит спасти деревню Енох от разорения, и к Гатсу присоединяется юная ведьма Ширке.

Пережив ужасы убежища троллей, Гатс и остальные возвращаются к Флоре, чтобы обнаружить: по ее душу пришли Зодд и Грюнбельд Огнедышащий Дракон.

В книгу вошли 25-й и 26-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Волшебный меч», «Второй такой же», «Магия», «Таинство призыва», «Орда чудовищ» (1-2), «Бушующий поток», «Шаман», «Клипот», «Заражение», «Кара», «Искупление», «Предместье загробного мира», «Госпожа Утробного моря», «Спутники», «Следы когтей», «В огне» (1-2), «Доспех свирепого воина» (1-2). Здесь продолжается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла».

Отзывы и вопросы

A

Почему-то на 13 томе совсем нет отзывов, оставлю свой. ) Именно в этом томе происходит легендарное событие: впервые показали доспех берсерка и то, как Гатс его надевает. Чёрт возьми, как же брутально и круто он смотрится в этих доспехах!

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