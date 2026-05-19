Берсерк. Том 13.

Убежище у Годо обрушилось, и Гатсу ничего не остается, кроме как везти Каску в Эльфхейм, страну эльфов. Но для этого нужно добраться до порта Вританнис. В этом деле ему помогают Фарнезе и Серпико, а также неугомонный Исидро. Дорога ведет через горный перевал, где разбойничают тролли, и вскоре судьба приводит Гатса и остальных к ведьме Флоре. Та просит спасти деревню Енох от разорения, и к Гатсу присоединяется юная ведьма Ширке.

Пережив ужасы убежища троллей, Гатс и остальные возвращаются к Флоре, чтобы обнаружить: по ее душу пришли Зодд и Грюнбельд Огнедышащий Дракон.

В книгу вошли 25-й и 26-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Волшебный меч», «Второй такой же», «Магия», «Таинство призыва», «Орда чудовищ» (1-2), «Бушующий поток», «Шаман», «Клипот», «Заражение», «Кара», «Искупление», «Предместье загробного мира», «Госпожа Утробного моря», «Спутники», «Следы когтей», «В огне» (1-2), «Доспех свирепого воина» (1-2). Здесь продолжается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла».