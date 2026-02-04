Берсерк. Том 12.

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В книгу вошли 23-й и 24-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Зимнее путешествие» (1-2), «Время, что вода, течет сквозь пальцы», «Клыки внутреннего зверя», «Встреча на пустоши», «Боевые демоны», «Знамя с крылатым мечом», «Крылья Света, крылья Тьмы», «Ночь падающих звезд», «Словно дитя», «Тролли», «Ведьма», «Обитель в древе духов» (1-2), «Астральный мир», «Волшебный камень», «Элементали», «Деревня Енох», «Грезы и воспоминания», «Нашествие троллей». Здесь продолжается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла».

Тот, чье пришествие ждали народы, наконец-то явил себя! Белоснежным соколом оказывается Гриффит, и в первую очередь он спешит на братскую могилу, на поле, усеянное мечами, где нашел свой конец Отряд Соколов. Гатс вне себя от ярости, однако остановить «спасителя» он не может. И Гриффит отправляется строить свое собственное королевство. Гатсу же надо решить, чему посвятить жизнь: спасению Каски или же мести. Тем временем Мидленд на грани краха: король мертв, принцесса беспомощна, кушаны вторглись в города и без труда расправляются с рыцарями. Кто же спасет невинных?

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Даже не знаю что тут и написать. Это же берсерк. Спасибо, что выпускаете серию. Жду 13й том.

Здравствуйте,в этом году успеете выпустить? Добрый день. Мы - интернет-магазин, мы ничего не выпускаем, только занимаемся розничной продажей. Издательство сообщает, что в этом году данного тома не будет.

Здравствуйте, почему том 11 и 12 нету в маркетплейсах, по типу озон, вб, читай город ? Почему там только 10 томов, когда всего их 12 ? Добрый день. Мы не можем ответить за другие площадки. Но можем сообщить, что 11 и 12 тома еще не вышли, они доступны для предварительного заказа.