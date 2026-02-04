Берсерк. Том 12.

1 отзыв
Берсерк. Том 12. манга
7%
  • Berserk. Vol. 12.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13734
  • Вес: 855 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-546-6
  • Дата выхода: 2026
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Тот, чье пришествие ждали народы, наконец-то явил себя! Белоснежным соколом оказывается Гриффит, и в первую очередь он спешит на братскую могилу, на поле, усеянное мечами, где нашел свой конец Отряд Соколов. Гатс вне себя от ярости, однако остановить «спасителя» он не может. И Гриффит отправляется строить свое собственное королевство. Гатсу же надо решить, чему посвятить жизнь: спасению Каски или же мести.

Тем временем Мидленд на грани краха: король мертв, принцесса беспомощна, кушаны вторглись в города и без труда расправляются с рыцарями. Кто же спасет невинных?

В книгу вошли 23-й и 24-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Зимнее путешествие» (1-2), «Время, что вода, течет сквозь пальцы», «Клыки внутреннего зверя», «Встреча на пустоши», «Боевые демоны», «Знамя с крылатым мечом», «Крылья Света, крылья Тьмы», «Ночь падающих звезд», «Словно дитя», «Тролли», «Ведьма», «Обитель в древе духов» (1-2), «Астральный мир», «Волшебный камень», «Элементали», «Деревня Енох», «Грезы и воспоминания», «Нашествие троллей». Здесь продолжается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла».

Отзывы и вопросы

A

M

Даже не знаю что тут и написать. Это же берсерк. Спасибо, что выпускаете серию. Жду 13й том.

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