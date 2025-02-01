Берсерк. Том 8.

9 отзывов
Берсерк. Том 8. манга
7%
  • Berserk. Vol. 8.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12214
  • Вес: 900 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 474
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-501-5
  • Дата выхода: 2024
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Со дня Затмения пролетело два года. После многих сражений судьба заносит Гатса, прозванного Черным Мечником, и его спутника Пака в нищую деревушку, где жители страдают от налетов «эльфов». Но едва Гатс застает их за разбоем, как ему становится ясно: это никакие не эльфы, а чудовищные насекомые, что пожирают людей и скот. Простой люд не может найти на них управы: рой, подобно саранче, уничтожает все на своем пути, а если заметит ребенка, унесет в свое гнездо.

Волею случая Гатс спасает Джилл, и та рассказывает о Туманной долине, откуда прилетают зловещие «эльфы». Очень скоро показывается и Королева роя, в ком Джилл узнает свою пропавшую подругу Розину…

В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Королева», «Демоны в огне», «Красноглазый Пикаф», «Девочка из воспоминаний», «Мир крылатых», «Хранители» (1-2), «Преследователи», «Туманная долина» (1-2), «Коконы», «Чудовище», «Небесный демон», Кровавое ночное небо», «Между демоном и человеком», «Светлячок», «Путь домой», «Эльф в голубом небе», «Зверь Тьмы», «Отряд святых рыцарей ордена Железных цепей» (1-2), «Истукан». Здесь завершается арка «Приговор. Потерянные дети», начинается арка «Приговор. Сковывающие цепи».

Отзывы и вопросы

A

П

Всё топ,но посылка приехала на один день позже чем 7 том

G

Все хорошо, но реклама не в тему(

Xl Media

2025-01-22 11:34:37

Добрый день. К сожалению, в данной книге правообладатель разрешает рекламировать только свои серии.

D

Обложка чуть мятая пришла. Но да ладно. Главное чтоб по итогу всё издали

Xl Media

2025-01-21 15:26:13

Добрый день. Напишите нам на почту по вопросу обложки sales@xlm.ru

А

Реклама в конце книги абсолютно не соответствует общему тону произведения. Насчет перевода соглашусь с предыдущим комментарием + иногда есть фразы, которые разрушают атмосферу эпохи средневековья.

Xl Media

2024-12-18 14:32:14

Добрый день. Издатель ставит рекламу книг этого же правообладателя, иных вариантов не дозволяется.

Пушка

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