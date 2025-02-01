Берсерк. Том 8.

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Со дня Затмения пролетело два года. После многих сражений судьба заносит Гатса, прозванного Черным Мечником, и его спутника Пака в нищую деревушку, где жители страдают от налетов «эльфов». Но едва Гатс застает их за разбоем, как ему становится ясно: это никакие не эльфы, а чудовищные насекомые, что пожирают людей и скот. Простой люд не может найти на них управы: рой, подобно саранче, уничтожает все на своем пути, а если заметит ребенка, унесет в свое гнездо.
Волею случая Гатс спасает Джилл, и та рассказывает о Туманной долине, откуда прилетают зловещие «эльфы». Очень скоро показывается и Королева роя, в ком Джилл узнает свою пропавшую подругу Розину…
В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Королева», «Демоны в огне», «Красноглазый Пикаф», «Девочка из воспоминаний», «Мир крылатых», «Хранители» (1-2), «Преследователи», «Туманная долина» (1-2), «Коконы», «Чудовище», «Небесный демон», Кровавое ночное небо», «Между демоном и человеком», «Светлячок», «Путь домой», «Эльф в голубом небе», «Зверь Тьмы», «Отряд святых рыцарей ордена Железных цепей» (1-2), «Истукан». Здесь завершается арка «Приговор. Потерянные дети», начинается арка «Приговор. Сковывающие цепи».
2025-02-01 18:32:03
Всё топ,но посылка приехала на один день позже чем 7 том
2025-01-22 10:57:28
Все хорошо, но реклама не в тему(
2025-01-22 11:34:37
Добрый день. К сожалению, в данной книге правообладатель разрешает рекламировать только свои серии.
2025-01-21 11:32:54
Обложка чуть мятая пришла. Но да ладно. Главное чтоб по итогу всё издали
2025-01-21 15:26:13
Добрый день. Напишите нам на почту по вопросу обложки sales@xlm.ru
2024-12-18 12:48:11
Реклама в конце книги абсолютно не соответствует общему тону произведения. Насчет перевода соглашусь с предыдущим комментарием + иногда есть фразы, которые разрушают атмосферу эпохи средневековья.
2024-12-18 14:32:14
Добрый день. Издатель ставит рекламу книг этого же правообладателя, иных вариантов не дозволяется.
2024-12-09 22:56:39
Пушка