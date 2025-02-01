Берсерк. Том 8. 9 отзывов 7% 1 Берсерк. Том 1. 2 Берсерк. Том 2. 3 Берсерк. Том 3. 4 Берсерк. Том 4. 5 Берсерк. Том 5. 6 Берсерк. Том 6. 7 Берсерк. Том 7. 8 Берсерк. Том 8. 9 Берсерк. Том 9. 10 Берсерк. Том 10. 11 Берсерк. Том 11. 12 Берсерк. Том 12. 13 Берсерк. Том 13. 14 Берсерк. Том 14. 15 Берсерк. Том 15. 16 Берсерк. Том 16. 17 Берсерк. Том 17. 18 Берсерк. Том 18. 19 Собрание манги Берсерк. (16-18 том) Berserk. Vol. 8.

Категория: Манга

Артикул: Manga-12214

Вес: 900 гр.

900 гр. Источник: Berserk

Berserk Издатель: Xl Media

Xl Media Размер: 16 x 22 см

16 x 22 см Количество страниц: 474

474 Год выпуска: 2024

2024 Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма

Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма Обложка: Твердый переплет и Суперобложка

Твердый переплет и Суперобложка Автор: Кэнтаро Миура

Кэнтаро Миура ISBN: 978-5-91996-501-5

978-5-91996-501-5 Дата выхода: 2024 Дата выхода Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам Берсерк Том 1 Том 2 Том 3 Оригинальная цена 1 790 ₽ 1 670 ₽ Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание Со дня Затмения пролетело два года. После многих сражений судьба заносит Гатса, прозванного Черным Мечником, и его спутника Пака в нищую деревушку, где жители страдают от налетов «эльфов». Но едва Гатс застает их за разбоем, как ему становится ясно: это никакие не эльфы, а чудовищные насекомые, что пожирают людей и скот. Простой люд не может найти на них управы: рой, подобно саранче, уничтожает все на своем пути, а если заметит ребенка, унесет в свое гнездо.



Волею случая Гатс спасает Джилл, и та рассказывает о Туманной долине, откуда прилетают зловещие «эльфы». Очень скоро показывается и Королева роя, в ком Джилл узнает свою пропавшую подругу Розину… В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Королева», «Демоны в огне», «Красноглазый Пикаф», «Девочка из воспоминаний», «Мир крылатых», «Хранители» (1-2), «Преследователи», «Туманная долина» (1-2), «Коконы», «Чудовище», «Небесный демон», Кровавое ночное небо», «Между демоном и человеком», «Светлячок», «Путь домой», «Эльф в голубом небе», «Зверь Тьмы», «Отряд святых рыцарей ордена Железных цепей» (1-2), «Истукан». Здесь завершается арка «Приговор. Потерянные дети», начинается арка «Приговор. Сковывающие цепи».

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Вопросы A Отправить П 4 ПАША ДУРОВ 2025-02-01 18:32:03 Всё топ,но посылка приехала на один день позже чем 7 том G 4 gits2501 2025-01-22 10:57:28 Все хорошо, но реклама не в тему( Xl Media 2025-01-22 11:34:37 Добрый день. К сожалению, в данной книге правообладатель разрешает рекламировать только свои серии. D 5 Dzhabrail 2025-01-21 11:32:54 Обложка чуть мятая пришла. Но да ладно. Главное чтоб по итогу всё издали Xl Media 2025-01-21 15:26:13 Добрый день. Напишите нам на почту по вопросу обложки sales@xlm.ru А 3 Алексей 2024-12-18 12:48:11 Реклама в конце книги абсолютно не соответствует общему тону произведения. Насчет перевода соглашусь с предыдущим комментарием + иногда есть фразы, которые разрушают атмосферу эпохи средневековья. Xl Media 2024-12-18 14:32:14 Добрый день. Издатель ставит рекламу книг этого же правообладателя, иных вариантов не дозволяется. 5 Дмитрий 2024-12-09 22:56:39 Пушка