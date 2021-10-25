Берсерк. Том 15.

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Берсерк. Том 15. манга
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Берсерк
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Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 690 ₽
1 570 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Гатс и его спутники прибывают на побережье неподалеку от порта Вританнис и вскоре узнают, что корабль для путешествия им не нанять — все отданы под военные нужды. Стремясь помочь друзьям, Фарнезе решается навестить своего отца и воспользоваться влиянием могущественного рода Вандимион. Ради корабля она расстается со свободой и принимает предложение о замужестве, но вдруг на пышный бал, где собирается весь цвет знати, заявляются кушанские магические звери...

В великом переплетении судеб возможны любые встречи, и вчерашние товарищи по несчастью неминуемо станут врагами.

В книгу вошли 29-й и 30-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Кровопролитие», «Рубака», «Скудный ужин», «Возвращение в родное гнездо», «Вандимион», «В саду», «Полевая лилия», «Мать», «Бал», «Зал с колоннами», «Дуэль», «Владетель церковных земель», «Демонический тигр», «Внедрение», «Проржавевшая птичья клетка», «Объявление войны», «Вторжение демонических тварей», «Откровение», «Нашествие демонов» (1-2).

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