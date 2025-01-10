Берсерк. Том 7.

14 отзывов
Берсерк. Том 7. манга
7%
  • Berserk. Vol. 7.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12183
  • Вес: 935 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 482
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-500-8
  • Дата выхода: Май 2026 (допечатка)
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Колесо судьбы вновь пришло в движение, сплетя воедино нити в узоре мироздания, и древнее пророчество сбылось. Гриффит жертвует Отрядом Соколов, дабы исполнить свою мечту о прекрасном замке вдалеке. Чтобы переродиться, он отдает на съедение своих боевых товарищей, включая Каску и Гатса. Кажется, спасения нет: всевозможные создания ночи, самые невообразимые чудовища без жалости и сомнений пожирают Отряд Соколов, и отбиться от них простому смертному невозможно.

Под ногами Гатса разверзается ад. Его всячески ранят, калечат, отбирают все, что было дорого сердцу. И когда он, потеряв всякую надежду, впадает в неистовство и безумие, на Пиршество является Рыцарь-Череп…

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, 19 глав: «Смерч» (1-2), «Бог из бездны», «Свежая кровь», «Шевеление плода», «Рождение», «Последнее, что увидел правый глаз», «Побег», «Очнувшись от кошмара», «Во весь дух», «Клятва возмездия», «Дитя Тьмы», «Снаряжение», «Охотник на драконов», «И снова о Черном Мечнике», «Эльфы из Туманной долины», «Джилл», «Налет», «Эльфы и жуки». Здесь завершается арка «Золотой век», начинается арка «Приговор. Потерянные дети». Добавлена бонусная глава «Berserk. The Prototype».

Отзывы и вопросы

A

П

Хорошо упаковали!

И

всё идеально

V

всё круто жду 8 книгу

М

Этот том развал вообще! Восьмой уже едет. Пилите ещё!!!

H

спасибо за то что выпускайте берсерка книга топ

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