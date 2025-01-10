Берсерк. Том 7.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, 19 глав: «Смерч» (1-2), «Бог из бездны», «Свежая кровь», «Шевеление плода», «Рождение», «Последнее, что увидел правый глаз», «Побег», «Очнувшись от кошмара», «Во весь дух», «Клятва возмездия», «Дитя Тьмы», «Снаряжение», «Охотник на драконов», «И снова о Черном Мечнике», «Эльфы из Туманной долины», «Джилл», «Налет», «Эльфы и жуки». Здесь завершается арка «Золотой век», начинается арка «Приговор. Потерянные дети». Добавлена бонусная глава «Berserk. The Prototype».

Колесо судьбы вновь пришло в движение, сплетя воедино нити в узоре мироздания, и древнее пророчество сбылось. Гриффит жертвует Отрядом Соколов, дабы исполнить свою мечту о прекрасном замке вдалеке. Чтобы переродиться, он отдает на съедение своих боевых товарищей, включая Каску и Гатса. Кажется, спасения нет: всевозможные создания ночи, самые невообразимые чудовища без жалости и сомнений пожирают Отряд Соколов, и отбиться от них простому смертному невозможно. Под ногами Гатса разверзается ад. Его всячески ранят, калечат, отбирают все, что было дорого сердцу. И когда он, потеряв всякую надежду, впадает в неистовство и безумие, на Пиршество является Рыцарь-Череп…

5 14 5 1

спасибо за то что выпускайте берсерка книга топ

Этот том развал вообще! Восьмой уже едет. Пилите ещё!!!

Здравствуйте, на седьмом и восьмом написано под заказ, это как? И можно ли будет купить на маркетплейсах Добрый день. Книга скоро поступит из типографии. По маркетплейсам мы не консультируем.

Здравствуйте. Когда планируется дополнительный тираж? Добрый день. Поступление через пару недель.

Здравствуйте, планируется ли переиздание 7 части? Добрый день. По информации от издательства, допечатки в планах есть.

здравствуйте, подскажите пожалуйста какие тома входят в 7 книгу? Добрый день, в эту книгу входят 13 и 14 тома.