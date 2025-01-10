Берсерк. Том 7.

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Колесо судьбы вновь пришло в движение, сплетя воедино нити в узоре мироздания, и древнее пророчество сбылось. Гриффит жертвует Отрядом Соколов, дабы исполнить свою мечту о прекрасном замке вдалеке. Чтобы переродиться, он отдает на съедение своих боевых товарищей, включая Каску и Гатса. Кажется, спасения нет: всевозможные создания ночи, самые невообразимые чудовища без жалости и сомнений пожирают Отряд Соколов, и отбиться от них простому смертному невозможно.
Под ногами Гатса разверзается ад. Его всячески ранят, калечат, отбирают все, что было дорого сердцу. И когда он, потеряв всякую надежду, впадает в неистовство и безумие, на Пиршество является Рыцарь-Череп…
В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, 19 глав: «Смерч» (1-2), «Бог из бездны», «Свежая кровь», «Шевеление плода», «Рождение», «Последнее, что увидел правый глаз», «Побег», «Очнувшись от кошмара», «Во весь дух», «Клятва возмездия», «Дитя Тьмы», «Снаряжение», «Охотник на драконов», «И снова о Черном Мечнике», «Эльфы из Туманной долины», «Джилл», «Налет», «Эльфы и жуки». Здесь завершается арка «Золотой век», начинается арка «Приговор. Потерянные дети». Добавлена бонусная глава «Berserk. The Prototype».
2025-01-10 20:47:41
Хорошо упаковали!
2024-10-24 09:01:00
всё идеально
2024-10-20 11:19:15
всё круто жду 8 книгу
2024-10-11 22:10:30
Этот том развал вообще! Восьмой уже едет. Пилите ещё!!!
2024-10-09 00:30:29
спасибо за то что выпускайте берсерка книга топ