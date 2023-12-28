Берсерк. Том 2.

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Во время бесконечных странствий по свету Черный Мечник и навязавшийся к нему в спутники эльф Пак забредают в город, где правит граф-деспот, устроивший охоту на иноверцев и еретиков. И лишь Гатсу известно, что под личиной благочестия скрывается очередной хитрый Апостол, обожающий пытать и убивать ни в чем не повинных людей. Ближе к финалу ожесточенной схватки Гатса с графом бехерит, таинственный предмет, служащий ключом к параллельному измерению, вызывает в тронный зал Десницу Господню, высших существ, издревле управляющих судьбами человечества.
Кто эти пятеро и почему Гатс так неистово рвется отомстить им? Для раскрытия всех тайн нужно вернуться в прошлое к тому моменту, когда молодой и неопытный наемник вступил в Отряд Соколов...
В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 9 крупных глав: «Исполнители
желаний» (4-6), «Золотой век» (1-6). Здесь заканчивается арка «Черный мечник»,
начинается арка «Золотой век».
2023-12-28 17:15:33
Классная манга много чего раскрыла , из того что скрыли в аниме, жду том 7
2023-10-02 09:26:34
Все хорошо в сохранности и качественно, единственный недостаток это долгая доставка , а в остальном все круто
2023-01-06 11:41:10
шикарно! пришли все 5 книг. доставка отличная все книги целы.
2022-02-19 01:17:17
10/10
2021-12-19 13:49:32
Купил все три, жду остальные, не бросайте пожалуйста!!