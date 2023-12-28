Берсерк. Том 2.

7 отзывов
Берсерк. Том 2. манга
7%
  • Berserk. Vol. 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5280
  • Вес: 960 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 476
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Боевик, Приключения и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-294-6
  • Дата выхода: Сентябрь 2023 (допечатка)
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Во время бесконечных странствий по свету Черный Мечник и навязавшийся к нему в спутники эльф Пак забредают в город, где правит граф-деспот, устроивший охоту на иноверцев и еретиков. И лишь Гатсу известно, что под личиной благочестия скрывается очередной хитрый Апостол, обожающий пытать и убивать ни в чем не повинных людей. Ближе к финалу ожесточенной схватки Гатса с графом бехерит, таинственный предмет, служащий ключом к параллельному измерению, вызывает в тронный зал Десницу Господню, высших существ, издревле управляющих судьбами человечества.

Кто эти пятеро и почему Гатс так неистово рвется отомстить им? Для раскрытия всех тайн нужно вернуться в прошлое к тому моменту, когда молодой и неопытный наемник вступил в Отряд Соколов...

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 9 крупных глав: «Исполнители 
желаний» (4-6), «Золотой век» (1-6). Здесь заканчивается арка «Черный мечник», 
начинается арка «Золотой век».

Отзывы и вопросы

A

D

Классная манга много чего раскрыла , из того что скрыли в аниме, жду том 7

С

Все хорошо в сохранности и качественно, единственный недостаток это долгая доставка , а в остальном все круто

Т

шикарно! пришли все 5 книг. доставка отличная все книги целы.

10/10

A

Купил все три, жду остальные, не бросайте пожалуйста!!

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)