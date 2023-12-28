Берсерк. Том 4.

45 отзывов
Берсерк. Том 4. манга
7%
  • Berserk. Vol. 4.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6871
  • Вес: 960 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 466
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Боевик, Приключения и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-334-9
  • Дата выхода: Декабрь 2022 (Допечатка)
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Бой за боем, победа за победой — и вот уже армия королевства Мидленд, в состав которой теперь входит и Отряд Соколов во главе с Гриффитом, начинает теснить неприятеля из империи Тюдоров. Но для окончательной победы в войне Мидленду необходимо вернуть крепость Долдрей. За долгие годы осад бесчисленное число солдат сложило головы под стенами цитадели, а сама она стала считаться неприступной. Многие из генералов Мидленда по-прежнему думают, что взятие Долдрея невозможно, и лишь Гриффит уверен, что ему и Отряду Соколов подобное по силам.

Тем временем при дворе королевства появляется все больше знати, кому не по нутру амбициозный и своенравный юноша. Эти люди видят в Гриффите серьезную угрозу и поклялись любыми средствами свести его в могилу...

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Каска» (3), «Обреченные на верную смерть» (1-3), «Выживший», «Пламя грез», «Битва за Долдрей» (1-6), «Триумфальное возвращение», «Момент славы», «Погребальный костер» (1-2), «Однажды зимней ночью», «А поутру в дальний путь» (1-3). Здесь продолжается арка «Золотой век».

Отзывы и вопросы

A

D

В одно время идут сражения и наряду с ними история и размышления о будущем, просто ахуенно, жду том 7

М

Отлично

A

Всё идеально! Ждем 6 книгу.

Г

Очень надеюсь, что выпуск продолжения не займет так же долго, как выпуск 5 тома. Безумно жду 6 том. Спасибо за вашу работу!

С

Всё отлично! Ждём продолжение

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