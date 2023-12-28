Берсерк. Том 4.

Бой за боем, победа за победой — и вот уже армия королевства Мидленд, в состав которой теперь входит и Отряд Соколов во главе с Гриффитом, начинает теснить неприятеля из империи Тюдоров. Но для окончательной победы в войне Мидленду необходимо вернуть крепость Долдрей. За долгие годы осад бесчисленное число солдат сложило головы под стенами цитадели, а сама она стала считаться неприступной. Многие из генералов Мидленда по-прежнему думают, что взятие Долдрея невозможно, и лишь Гриффит уверен, что ему и Отряду Соколов подобное по силам.



Тем временем при дворе королевства появляется все больше знати, кому не по нутру амбициозный и своенравный юноша. Эти люди видят в Гриффите серьезную угрозу и поклялись любыми средствами свести его в могилу...

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Каска» (3), «Обреченные на верную смерть» (1-3), «Выживший», «Пламя грез», «Битва за Долдрей» (1-6), «Триумфальное возвращение», «Момент славы», «Погребальный костер» (1-2), «Однажды зимней ночью», «А поутру в дальний путь» (1-3). Здесь продолжается арка «Золотой век».