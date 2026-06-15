Берсерк. Том 14.

3 отзыва
Берсерк. Том 14. манга
7%
  • Berserk. Vol. 14.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13905
  • Вес: 825 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 440
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Комедия
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-564-0
  • Дата выхода: 2026
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Нападение на обитель ведьмы — далеко не случайность: за ним стоит Гриффит. И вновь Гатс не может защитить тех, кто стал ему дорог. Весь израненный, еле живой, он прибегает к последнему средству — черному доспеху, который дарует невероятную силу, но ввергает в безумие. Колесо судьбы вновь свершило оборот, Гатс ступает на путь Рыцаря-Черепа, и кажется, что его уже ничто не спасет. Но Ширке свершает немыслимое, и теперь ясно, что Гатс — действительно ее судьба.
Тем временем Гриффит посылает своих приспешников, дабы освободить из плена принцессу Шарлотту.

В книгу вошли 27-й и 28-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Огнедышащий Дракон», «В море огня», «Угасание пламени», «Город демонов», «Владыка ужасов», «Дака», «Демоны-рыцари», «Бог демонов», «Пробуждение спящей принцессы», «Шум прибоя», «Верные признаки», «Лунный мальчик», «Фамильяры», «Загадочный туман», «Макара», «Рокот волн», «Джняни», «Военный порт», «Город людей», «Коршун и сова на пристани».
Здесь завершается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла», начинается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Фалькония».

Отзывы и вопросы

A

А

Заказывал как обычно, до этого все тома приходили в идеальном состоянии, только сейчас дошли руки до чтения. Одна страница оказалась порвана, хорошо хоть только рисунок отошёл, попробую как-нибудь аккуратно подклеить, как подкрепить фото не увидел(((. Осадок остался, впредь буду снова проверять товар перед получением. А так очень интересно, с нетерпением жду выхода остальных томов👍 .

Xl Media

2026-06-16 11:07:17

Здравствуйте! Это похоже на типографский брак. Написали вам на электронную почту для решения данной ситуации.

Наконец-то приехал 14 том, манга в идеальном состоянии, очень интересные события разворачиваются в этом томе, вообщем супер кайф!

А

круто

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