Берсерк. Том 14.

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Нападение на обитель ведьмы — далеко не случайность: за ним стоит Гриффит. И вновь Гатс не может защитить тех, кто стал ему дорог. Весь израненный, еле живой, он прибегает к последнему средству — черному доспеху, который дарует невероятную силу, но ввергает в безумие. Колесо судьбы вновь свершило оборот, Гатс ступает на путь Рыцаря-Черепа, и кажется, что его уже ничто не спасет. Но Ширке свершает немыслимое, и теперь ясно, что Гатс — действительно ее судьба.
Тем временем Гриффит посылает своих приспешников, дабы освободить из плена принцессу Шарлотту.
В книгу вошли 27-й и 28-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Огнедышащий Дракон», «В море огня», «Угасание пламени», «Город демонов», «Владыка ужасов», «Дака», «Демоны-рыцари», «Бог демонов», «Пробуждение спящей принцессы», «Шум прибоя», «Верные признаки», «Лунный мальчик», «Фамильяры», «Загадочный туман», «Макара», «Рокот волн», «Джняни», «Военный порт», «Город людей», «Коршун и сова на пристани».
Здесь завершается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла», начинается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Фалькония».
2026-06-15 20:02:59
Заказывал как обычно, до этого все тома приходили в идеальном состоянии, только сейчас дошли руки до чтения. Одна страница оказалась порвана, хорошо хоть только рисунок отошёл, попробую как-нибудь аккуратно подклеить, как подкрепить фото не увидел(((. Осадок остался, впредь буду снова проверять товар перед получением. А так очень интересно, с нетерпением жду выхода остальных томов👍 .
2026-06-16 11:07:17
Здравствуйте! Это похоже на типографский брак. Написали вам на электронную почту для решения данной ситуации.
2026-05-19 03:03:13
Наконец-то приехал 14 том, манга в идеальном состоянии, очень интересные события разворачиваются в этом томе, вообщем супер кайф!
2026-05-10 10:48:01
круто