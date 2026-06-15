Берсерк. Том 14.

Нападение на обитель ведьмы — далеко не случайность: за ним стоит Гриффит. И вновь Гатс не может защитить тех, кто стал ему дорог. Весь израненный, еле живой, он прибегает к последнему средству — черному доспеху, который дарует невероятную силу, но ввергает в безумие. Колесо судьбы вновь свершило оборот, Гатс ступает на путь Рыцаря-Черепа, и кажется, что его уже ничто не спасет. Но Ширке свершает немыслимое, и теперь ясно, что Гатс — действительно ее судьба.

Тем временем Гриффит посылает своих приспешников, дабы освободить из плена принцессу Шарлотту.

В книгу вошли 27-й и 28-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Огнедышащий Дракон», «В море огня», «Угасание пламени», «Город демонов», «Владыка ужасов», «Дака», «Демоны-рыцари», «Бог демонов», «Пробуждение спящей принцессы», «Шум прибоя», «Верные признаки», «Лунный мальчик», «Фамильяры», «Загадочный туман», «Макара», «Рокот волн», «Джняни», «Военный порт», «Город людей», «Коршун и сова на пристани».

Здесь завершается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла», начинается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Фалькония».