Берсерк. Том 3.

14 отзывов
Берсерк. Том 3. манга
7%
  • Berserk. Vol. 3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6065
  • Вес: 960 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 468
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Боевик, Приключения и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-340-0
  • Дата выхода: Май 2026 (допечатка)
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Проиграв в поединке Гриффиту, харизматичному лидеру Отряда Соколов, Гатс вынужден вступить в ряды его наемников. Впереди их ждет множество ожесточенных кровавых битв, во время которых нелюдимый юноша, старавшийся при всех казаться изгоем, начинает понимать, что он вовсе не одинок и находит себе верных и преданных товарищей.

Череда небывалых побед Отряда Соколов обращают на себя внимание правителя королевства Мидленд, погрязшего в столетней войне с империей Тюдоров. Амбициозные устремления Гриффита, еще недавно казавшиеся Гатсу несбыточными, постепенно начинают воплощаться в жизнь. Но молодой воин еще не знает, что на полях сражений могут повстречаться настоящие чудовища, чья сила и мастерство запредельно выше человеческих...

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 18 глав: «Золотой век» (7-8), «Клинок, рассекающий воздух», «Зодд Бессмертный» (1-4), «Властитель меча» (1-2), «Убийца» (1-4), «Самое ценное», «Перед боем», «Сражение», «Каска» (1-2). Здесь продолжается арка «Золотой век».

Отзывы и вопросы

A

D

Все потрясающе, без всяких изъянов, жду с не терпение том 7

Отлично переведенный том манги. На суперобложке написаны актуальные и интересные факты о авторе. Хорошо напечатанный текст и панели. Приятно что по сути это 2 тома оригинальной манги в одном. Имеется закладка.

А

Лучший том Берсерка из всех вышедших на данный момент красивая и качественная печать многих порадует. Я остался доволен покупкой мне очень понравились пластины с Зодом на всю страницу и красивые горы трупов очень помогаю изучать анатомию.

г

под гачи классно читать

Очень доволен фирменным качеством издателя. Заказывал 3-й том, пришёл довольно быстро. Очень жду допечатки 1-го и 2-го тома.

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