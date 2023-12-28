Берсерк. Том 3.

Проиграв в поединке Гриффиту, харизматичному лидеру Отряда Соколов, Гатс вынужден вступить в ряды его наемников. Впереди их ждет множество ожесточенных кровавых битв, во время которых нелюдимый юноша, старавшийся при всех казаться изгоем, начинает понимать, что он вовсе не одинок и находит себе верных и преданных товарищей.



Череда небывалых побед Отряда Соколов обращают на себя внимание правителя королевства Мидленд, погрязшего в столетней войне с империей Тюдоров. Амбициозные устремления Гриффита, еще недавно казавшиеся Гатсу несбыточными, постепенно начинают воплощаться в жизнь. Но молодой воин еще не знает, что на полях сражений могут повстречаться настоящие чудовища, чья сила и мастерство запредельно выше человеческих...

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 18 глав: «Золотой век» (7-8), «Клинок, рассекающий воздух», «Зодд Бессмертный» (1-4), «Властитель меча» (1-2), «Убийца» (1-4), «Самое ценное», «Перед боем», «Сражение», «Каска» (1-2). Здесь продолжается арка «Золотой век».