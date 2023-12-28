Берсерк. Том 3.

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Проиграв в поединке Гриффиту, харизматичному лидеру Отряда Соколов, Гатс вынужден вступить в ряды его наемников. Впереди их ждет множество ожесточенных кровавых битв, во время которых нелюдимый юноша, старавшийся при всех казаться изгоем, начинает понимать, что он вовсе не одинок и находит себе верных и преданных товарищей.
Череда небывалых побед Отряда Соколов обращают на себя внимание правителя королевства Мидленд, погрязшего в столетней войне с империей Тюдоров. Амбициозные устремления Гриффита, еще недавно казавшиеся Гатсу несбыточными, постепенно начинают воплощаться в жизнь. Но молодой воин еще не знает, что на полях сражений могут повстречаться настоящие чудовища, чья сила и мастерство запредельно выше человеческих...
В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 18 глав: «Золотой век» (7-8), «Клинок, рассекающий воздух», «Зодд Бессмертный» (1-4), «Властитель меча» (1-2), «Убийца» (1-4), «Самое ценное», «Перед боем», «Сражение», «Каска» (1-2). Здесь продолжается арка «Золотой век».
2023-12-28 17:17:11
Все потрясающе, без всяких изъянов, жду с не терпение том 7
2023-07-21 19:48:33
Отлично переведенный том манги. На суперобложке написаны актуальные и интересные факты о авторе. Хорошо напечатанный текст и панели. Приятно что по сути это 2 тома оригинальной манги в одном. Имеется закладка.
2022-12-16 17:29:01
Лучший том Берсерка из всех вышедших на данный момент красивая и качественная печать многих порадует. Я остался доволен покупкой мне очень понравились пластины с Зодом на всю страницу и красивые горы трупов очень помогаю изучать анатомию.
2022-08-08 17:14:59
под гачи классно читать
2022-05-31 00:00:10
Очень доволен фирменным качеством издателя. Заказывал 3-й том, пришёл довольно быстро. Очень жду допечатки 1-го и 2-го тома.