Комплект манги Берсерк (1-3 том)

Издание в твердом переплете, с суперобложкой и ляссе.

Одинокий воин, облаченный во все черное и с огромным, в человеческий рост, мечом за спиной, странствует по свету, верша свою месть силам зла. Там, где проходит его путь, неизменно остаются горы трупов, а кровь льется рекой. Народная молва нарекла этого воина Черным Мечником, но прежде его звали Гатсом, и он был обычным наемником, пока одно событие не изменило его жизнь навсегда.

В одном из трактиров Гатс случайно спасает жизнь эльфу по имени Пак, и тот, восхищенный мастерством и невероятной силой Черного Мечника, решает отправиться с ним в долгий путь. Он еще не знает, насколько тяжела и полна опасностей жизнь Гатса и как кровожадны и могущественны чудовища, которым тот поклялся отомстить...