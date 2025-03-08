Берсерк. Том 9.

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В книгу вошли 17-й и 18-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Невидящая», «Ночь чудес», «Прошлое и будущее», «Утро правды», «Откровение» (1-3), «Щербины на клинке», «Огоньки», «К святой земле» (1-2), «Лазутчики кушан» (1-2), «Башня теней» (1-2), «Дети теней», «Истово верующий», «Лоно святой земли», «Ведьма», «Дорога призраков» (1-2), «Столб пламени». Здесь завершается арка «Приговор. Сковывающие цепи», начинается арка «Приговор. Церемония рождения».

Гатсу удается справиться с «королевой эльфов», но его сильно ранят, чем пользуется отряд святых рыцарей ордена Железных цепей и его капитан леди Фарнезе. Захватив Черного Мечника, она мечтает растолковать знамения, о которых твердит Святой Престол: все ожидают явление Темного Сокола. Однако наступает ночь, и за Гатсом в очередной раз приходят создания тьмы, желая напиться его крови. Задумав побег, Гатс забирает с собой Фарнезе, и та наконец воочию видит, что предшествует жутким чудесам и знамениям. И кто именно преследует загадочного Черного Мечника...

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Берсерк - это Берсерк, заказываю в первый же день продаж) спасибо!

Очень хочу уже 14 том подеожать в руках, скажите, когда он выйдет пожалуйста. Так же считаю что вам нужен мини баннер или типа того на сбор донатов для ускорения производства и просто за то что вы есть. Добрый день. Когда выйдет 14й том у нас пока информации нет. К сожалению, баннер тоже не сможем оформить.

Не подскажите, какие главы или тома оригинала захватывают данный том? Добрый день. 17 и 18 тома.

Здравствуйте, а я предзаказ делал 9 и 10 тома , и вот 9 вышел , он отправится как выйдет 10 или через какой-то время? Здравствуйте. В таком случае отправка будет производиться после выхода десятого тома, девятый будет зарезервирован под ваш заказ.

Добрый день, подскажите, есть вероятность успеть получить до нового года или лучше выбрать другой подарок?(: Добрый день. Мы никогда не рекомендуем планировать предварительные заказы к какой-либо дате. Даже если книга выйдет завтра, не факт что мы физически успеем отправить. Предзаказы отправляются в порядке очереди оформления. Скорость зависит от даты оформления и способа доставки.