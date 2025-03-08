Берсерк. Том 9.

15 отзывов
Берсерк. Том 9. манга
7%
  • Berserk. Vol. 9.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12348
  • Вес: 900 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 474
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-511-4
  • Дата выхода: Сентябрь 2025 (допечатка)
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Гатсу удается справиться с «королевой эльфов», но его сильно ранят, чем пользуется отряд святых рыцарей ордена Железных цепей и его капитан леди Фарнезе. Захватив Черного Мечника, она мечтает растолковать знамения, о которых твердит Святой Престол: все ожидают явление Темного Сокола. Однако наступает ночь, и за Гатсом в очередной раз приходят создания тьмы, желая напиться его крови.

Задумав побег, Гатс забирает с собой Фарнезе, и та наконец воочию видит, что предшествует жутким чудесам и знамениям. И кто именно преследует загадочного Черного Мечника...

В книгу вошли 17-й и 18-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Невидящая», «Ночь чудес», «Прошлое и будущее», «Утро правды», «Откровение» (1-3), «Щербины на клинке», «Огоньки», «К святой земле» (1-2), «Лазутчики кушан» (1-2), «Башня теней» (1-2), «Дети теней», «Истово верующий», «Лоно святой земли», «Ведьма», «Дорога призраков» (1-2), «Столб пламени».
Здесь завершается арка «Приговор. Сковывающие цепи», начинается арка «Приговор. Церемония рождения».

Отзывы и вопросы

A

Посылка пришла целая, манга в идеальном состоянии, свою цену оправдывает, спасибо!

К

Берсерк - это Берсерк, заказываю в первый же день продаж) спасибо!

Е

Большое спасибо! Получила свой том! Всё отлично!

Ура наконец-то вышел 9 том!!

А

Берсерк топ!

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