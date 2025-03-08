Берсерк. Том 9.

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Гатсу удается справиться с «королевой эльфов», но его сильно ранят, чем пользуется отряд святых рыцарей ордена Железных цепей и его капитан леди Фарнезе. Захватив Черного Мечника, она мечтает растолковать знамения, о которых твердит Святой Престол: все ожидают явление Темного Сокола. Однако наступает ночь, и за Гатсом в очередной раз приходят создания тьмы, желая напиться его крови.
Задумав побег, Гатс забирает с собой Фарнезе, и та наконец воочию видит, что предшествует жутким чудесам и знамениям. И кто именно преследует загадочного Черного Мечника...
В книгу вошли 17-й и 18-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Невидящая», «Ночь чудес», «Прошлое и будущее», «Утро правды», «Откровение» (1-3), «Щербины на клинке», «Огоньки», «К святой земле» (1-2), «Лазутчики кушан» (1-2), «Башня теней» (1-2), «Дети теней», «Истово верующий», «Лоно святой земли», «Ведьма», «Дорога призраков» (1-2), «Столб пламени».
Здесь завершается арка «Приговор. Сковывающие цепи», начинается арка «Приговор. Церемония рождения».
2025-03-08 14:55:32
Посылка пришла целая, манга в идеальном состоянии, свою цену оправдывает, спасибо!
2025-01-17 09:36:28
Берсерк - это Берсерк, заказываю в первый же день продаж) спасибо!
2025-01-16 20:26:40
Большое спасибо! Получила свой том! Всё отлично!
2025-01-13 17:46:08
Ура наконец-то вышел 9 том!!
2025-01-11 19:08:20
Берсерк топ!