Grave Of The Fireflies: Soundtrack Collection

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Grave Of The Fireflies: Soundtrack Collection category.vinyl
Grave of the Fireflies Soundtrack
Vol.1
Vol.2
6 690 ₽

Описание

Фильм «Могила светлячков» режиссера Исао Такахаты теперь доступен в рамках популярной серии виниловых саундтреков Studio Ghibli!

Это одна из двух частей полного переиздания фильма 1988 года «Могила светлячков» с новейшим ремастерингом, оби, а также великолепным вкладышем, включающим комментарии, заметки, партитуру, сценарий (отрывки) и другую информацию.
Музыку к фильму написал Мичио Мамия. Этот альбом содержит не только музыку, но и диалоги и звуковые эффекты. Он содержит подборку известных сцен.

Трек-лист

1 A1 Drama (Side A Insert Song)
2 A2 Setsuko And Seita ~ Main Title
3 A3 The Burnt-Out Area
4 A4 Mother's Death
5 A5 Early Summer
6 A6 By The Pond
7 A7 To The Ocean
8 A8 The Beach
9 A9 Parasol
10 B1 Drama (Side B Insert Song)
11 B2 Under The Cherry Blossoms
12 B3 Drops
13 B4 Moving
14 B5 Older Brother, Younger Sister
15 B6 Fireflies
16 B7 Grave Of The Fireflies
17 B8 Sunset
18 B9 Carnage
19 B10 Tragedy
20 B11 Together ~ End Title

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