Grave Of The Fireflies: Soundtrack Collection

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Фильм «Могила светлячков» режиссера Исао Такахаты теперь доступен в рамках популярной серии виниловых саундтреков Studio Ghibli!
Это одна из двух частей полного переиздания фильма 1988 года «Могила светлячков» с новейшим ремастерингом, оби, а также великолепным вкладышем, включающим комментарии, заметки, партитуру, сценарий (отрывки) и другую информацию.
Музыку к фильму написал Мичио Мамия. Этот альбом содержит не только музыку, но и диалоги и звуковые эффекты. Он содержит подборку известных сцен.
|1
|A1 Drama (Side A Insert Song)
|2
|A2 Setsuko And Seita ~ Main Title
|3
|A3 The Burnt-Out Area
|4
|A4 Mother's Death
|5
|A5 Early Summer
|6
|A6 By The Pond
|7
|A7 To The Ocean
|8
|A8 The Beach
|9
|A9 Parasol
|10
|B1 Drama (Side B Insert Song)
|11
|B2 Under The Cherry Blossoms
|12
|B3 Drops
|13
|B4 Moving
|14
|B5 Older Brother, Younger Sister
|15
|B6 Fireflies
|16
|B7 Grave Of The Fireflies
|17
|B8 Sunset
|18
|B9 Carnage
|19
|B10 Tragedy
|20
|B11 Together ~ End Title