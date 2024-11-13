Grave Of The Fireflies: Image Album Collection

Фильм «Могила светлячков», снятый Исао Такахатой в 1988 году, теперь доступен в серии аналоговых изданий популярных работ Studio Ghibli!

Коллекция из двух альбомов (Soundtrack Collection и Image Album Collection) к фильму «Могила светлячков» были ремастированы с использованием новейших технологий. К альбому прилагается 12-страничная книга примечаний, в которой собраны беседы за круглым столом режиссера и композиторов Мичио Мамия, Масахико Сато и Кадзуо Киккава.

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