Grave Of The Fireflies: Image Album Collection

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Фильм «Могила светлячков», снятый Исао Такахатой в 1988 году, теперь доступен в серии аналоговых изданий популярных работ Studio Ghibli!
Коллекция из двух альбомов (Soundtrack Collection и Image Album Collection) к фильму «Могила светлячков» были ремастированы с использованием новейших технологий. К альбому прилагается 12-страничная книга примечаний, в которой собраны беседы за круглым столом режиссера и композиторов Мичио Мамия, Масахико Сато и Кадзуо Киккава.
|1
|A1
|ほたる (Firefly)
|6:03
|2
|A2
|Episode I「夜」(Episode 1 "Evening")
|2:02
|3
|A3
|兄妹 (Older Brother, Younger Sister)
|4:04
|4
|A4
|戦争又は空襲 (Another Air Raid, The War Continues)
|4:02
|5
|A5
|Episode II「節子」(Episode II "Setsuko")
|1:12
|6
|A6
|母 (Mother)
|5:00
|7
|B1
|Hotaru
|11:35
|8
|B2
|小川のほとり(蛍のいる夕暮れ) (By The Side Of The Brook (Twilight With Fireflies))
|3:59
|9
|B3
|そよ風と赤い日傘の幻影 (The Illusion Of A Gentle Breeze And Red Parasol)
|4:52
|10
|B4
|黒い雨～夏草 (Black Rain, Summer Grass)
|6:37