Grave Of The Fireflies: Image Album Collection

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Grave Of The Fireflies: Image Album Collection category.vinyl
Grave of the Fireflies Soundtrack
Vol.1
Vol.2
6 690 ₽

Описание

Фильм «Могила светлячков», снятый Исао Такахатой в 1988 году, теперь доступен в серии аналоговых изданий популярных работ Studio Ghibli!

Коллекция из двух альбомов (Soundtrack Collection и Image Album Collection) к фильму «Могила светлячков» были ремастированы с использованием новейших технологий. К альбому прилагается 12-страничная книга примечаний, в которой собраны беседы за круглым столом режиссера и композиторов Мичио Мамия, Масахико Сато и Кадзуо Киккава.

Трек-лист

1 A1 ほたる (Firefly) 6:03
2 A2 Episode I「夜」(Episode 1 "Evening") 2:02
3 A3 兄妹 (Older Brother, Younger Sister) 4:04
4 A4 戦争又は空襲 (Another Air Raid, The War Continues) 4:02
5 A5 Episode II「節子」(Episode II "Setsuko") 1:12
6 A6 母 (Mother) 5:00
7 B1 Hotaru 11:35
8 B2 小川のほとり(蛍のいる夕暮れ) (By The Side Of The Brook (Twilight With Fireflies)) 3:59
9 B3 そよ風と赤い日傘の幻影 (The Illusion Of A Gentle Breeze And Red Parasol) 4:52
10 B4 黒い雨～夏草 (Black Rain, Summer Grass) 6:37

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