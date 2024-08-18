Tale of the Princess Kaguya (Studio Ghibli 2LP)

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Tale of the Princess Kaguya (Studio Ghibli 2LP) category.vinyl
8 400 ₽

Описание

Саундтрек к аниме Studio Ghibli «Сказание о принцессе Кагуя» впервые выходит на виниле в рамках серии бестселлеров с участием легендарного композитора Джо Хисаиши, включая прекрасную тему «When I Remember This Life» в исполнении Кадзуми Никайдо. Это полный саундтрек к аниме Studio Ghibli «Сказание о принцессе Кагуя» 2013 года, написанный давним музыкальным соавтором студии Джо Хисаиши. Это первая и последняя совместная работа режиссера Исао Такахаты и композитора Джо Хисаиши. Представлен на двойном виниле с лазерными гравюрами на стороне D.

Трек-лист

1 A1 はじまり = Overture
2 A2 光り = Light
3 A3 小さき姫 = The Little Princess
4 A4 生きる喜び = The Joy of Living
5 A5 芽生え = The Sprout
6 A6 タケノコ = Li'l Bamboo
7 A7 生命 = Life
8 A8 山里 = Mountain Hamlet
9 A9 衣 = Robe
10 A10 旅立ち = Setting Out
11 A11 秋の実り = Autumn Harvest
12 A12 なよたけ = Supple Bamboo
13 A13 手習い = Writing Practice
14 A14 生命の庭 = The Garden of Life
15 A15 宴 = The Banquet
16 A16 絶望 = Despair
17 A17 春のめぐり = The Coming of Spring
18 A18 美しき琴の調べ = Melody of the Beautiful Koto
19 B1 春のワルツ = Spring Waltz
20 B2 里への想い = Memories of the Village
21 B3 高貴なお方の狂騒曲 = The Nobles' Wild Ride
22 B4 真心 = Devotion
23 B5 蜩の夜 = Cicada Night
24 B6 月の不思議 = Mystery of the Moon
25 B7 悲しみ = Sorrow
26 B8 運命 = Fate
27 B9 月の都 = The City of the Moon
28 B10 帰郷 = Going Home
29 B11 飛翔 = Flying
30 C1 天人の音楽 I = The Procession of Celestial Beings I
31 C2 別離 = The Parting
32 C3 天人の音楽 II = The Procession of Celestial Beings II
33 C4 月 = Moon
34 C5 いのちの記憶 = When I Remember This Life
35 C6 琴の調べ = Koto Melody
36 C7 わらべ唄 = Nursery Rhyme
37 C8 天女の歌 = Song of the Heavenly Maiden

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