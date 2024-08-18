Tale of the Princess Kaguya (Studio Ghibli 2LP)

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Саундтрек к аниме Studio Ghibli «Сказание о принцессе Кагуя» впервые выходит на виниле в рамках серии бестселлеров с участием легендарного композитора Джо Хисаиши, включая прекрасную тему «When I Remember This Life» в исполнении Кадзуми Никайдо. Это полный саундтрек к аниме Studio Ghibli «Сказание о принцессе Кагуя» 2013 года, написанный давним музыкальным соавтором студии Джо Хисаиши. Это первая и последняя совместная работа режиссера Исао Такахаты и композитора Джо Хисаиши. Представлен на двойном виниле с лазерными гравюрами на стороне D.
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|A1 はじまり = Overture
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|A2 光り = Light
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|A3 小さき姫 = The Little Princess
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|A4 生きる喜び = The Joy of Living
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|A5 芽生え = The Sprout
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|A6 タケノコ = Li'l Bamboo
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|A7 生命 = Life
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|A8 山里 = Mountain Hamlet
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|A9 衣 = Robe
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|A10 旅立ち = Setting Out
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|A11 秋の実り = Autumn Harvest
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|A12 なよたけ = Supple Bamboo
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|A13 手習い = Writing Practice
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|A14 生命の庭 = The Garden of Life
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|A15 宴 = The Banquet
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|A16 絶望 = Despair
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|A17 春のめぐり = The Coming of Spring
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|A18 美しき琴の調べ = Melody of the Beautiful Koto
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|B1 春のワルツ = Spring Waltz
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|B2 里への想い = Memories of the Village
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|B3 高貴なお方の狂騒曲 = The Nobles' Wild Ride
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|B4 真心 = Devotion
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|B5 蜩の夜 = Cicada Night
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|B6 月の不思議 = Mystery of the Moon
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|B7 悲しみ = Sorrow
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|B8 運命 = Fate
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|B9 月の都 = The City of the Moon
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|B10 帰郷 = Going Home
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|B11 飛翔 = Flying
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|C1 天人の音楽 I = The Procession of Celestial Beings I
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|C2 別離 = The Parting
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|C3 天人の音楽 II = The Procession of Celestial Beings II
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|C4 月 = Moon
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|C5 いのちの記憶 = When I Remember This Life
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|C6 琴の調べ = Koto Melody
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|C7 わらべ唄 = Nursery Rhyme
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|C8 天女の歌 = Song of the Heavenly Maiden