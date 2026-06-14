Эта кукла влюбилась. Том 5.

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Случилось ужасное: Марин растолстела! И не на чем-нибудь, а на домашних ужинах и завтраках Ваканы! Теперь у нее вселенская трагедия: косплеить больше нельзя, надо сидеть на строгой диете из салатов и зеленого чая. Иначе она больше не влезет ни в один костюм! Пока Марин приходит в себя, Вакана не сидит без дела и осваивает новое ремесло — создание косплей-реквизита. Он даже находит себе учителя, который изготавливает изумительные бутафорские катаны. Вакана набирается смелости и просит о встрече, но является совершенно неожиданный человек…
В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, 16 глав, 64-79, с дополнительными материалами и цветными страницами.
2026-06-14 11:08:38
Пришло надёжно упакованными, качество отличное. Жду продолжения(уже оформил предзаказ). Буду и дальше закупаться в этом магазине).
2026-02-13 19:36:26
Очень жду продолжения
2026-01-06 06:46:39
Издание отличное, надеюсь что и оставшиеся тома не за горами.
2025-12-21 20:18:17
Все хорошо
2025-10-04 14:53:48
Всё понравилось, переплёт, принт, обложка. Спасибо за труды.