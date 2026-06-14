Эта кукла влюбилась. Том 5.

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, 16 глав, 64-79, с дополнительными материалами и цветными страницами.

Случилось ужасное: Марин растолстела! И не на чем-нибудь, а на домашних ужинах и завтраках Ваканы! Теперь у нее вселенская трагедия: косплеить больше нельзя, надо сидеть на строгой диете из салатов и зеленого чая. Иначе она больше не влезет ни в один костюм! Пока Марин приходит в себя, Вакана не сидит без дела и осваивает новое ремесло — создание косплей-реквизита. Он даже находит себе учителя, который изготавливает изумительные бутафорские катаны. Вакана набирается смелости и просит о встрече, но является совершенно неожиданный человек…

5 5 5 1

Всё понравилось, переплёт, принт, обложка. Спасибо за труды.

Издание отличное, надеюсь что и оставшиеся тома не за горами.

Пришло надёжно упакованными, качество отличное. Жду продолжения(уже оформил предзаказ). Буду и дальше закупаться в этом магазине).

В Италию отправляете? Здравствуйте! На данный момент нет.

Здравствуйте! Хотелось бы узнать, а когда будут готовы 6 и 7 том ?? Добрый день. По вопросам выхода книг, вы можете обратиться в группу издательства в соц. сетях. Мы - интернет-магазин.

Добрый вечер! Хотелось бы узнать выйдут ли еще тома в этом году, очень хотел себе на новый год купить 6 и 7 том) Добрый день. Пока информации нет.

Здравствуйте, как будет последняя книга в себе держать тома 3 или 2? Типо у манги всего 15 томов и оно не делится на 2 Добрый день. Всего будет 7 томов, в 7й будет входить 3 оригинальных танкобона.