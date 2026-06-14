Эта кукла влюбилась. Том 5.

5 отзывов
Эта кукла влюбилась. Том 5. манга
7%
Эта кукла влюбилась
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Случилось ужасное: Марин растолстела! И не на чем-нибудь, а на домашних ужинах и завтраках Ваканы! Теперь у нее вселенская трагедия: косплеить больше нельзя, надо сидеть на строгой диете из салатов и зеленого чая. Иначе она больше не влезет ни в один костюм! Пока Марин приходит в себя, Вакана не сидит без дела и осваивает новое ремесло — создание косплей-реквизита. Он даже находит себе учителя, который изготавливает изумительные бутафорские катаны. Вакана набирается смелости и просит о встрече, но является совершенно неожиданный человек…

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, 16 глав, 64-79, с дополнительными материалами и цветными страницами.

Отзывы и вопросы

A

А

Пришло надёжно упакованными, качество отличное. Жду продолжения(уже оформил предзаказ). Буду и дальше закупаться в этом магазине).

А

Очень жду продолжения

Издание отличное, надеюсь что и оставшиеся тома не за горами.

A

Все хорошо

D

Всё понравилось, переплёт, принт, обложка. Спасибо за труды.

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