Эта кукла влюбилась. Том 3.

1 отзыв
Эта кукла влюбилась. Том 3. манга
7%
Эта кукла влюбилась
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Марин на седьмом небе от счастья: у нее был коллаб с известной косплей-моделью, настоящей звездой соцсетей! Кроме того, наступило жаркое лето, и теперь она целыми днями может резаться с Ваканой в приставку, читать мангу и ходить с ним по магазинам. Вместе они посетят и манга-кафе, и летний фестиваль, где Вакана наконец-то увидит фейерверки. Оба не замечают, как постепенно сближаются, ведь впереди много учебы, работы и восхитительных образов для косплея. Притом сложнейший из всех — образ суккуба Лиз, и этот костюм заставит Вакану попотеть…

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 16 глав, 32-47, с дополнительными материалами и цветными страницами.

Отзывы и вопросы

A

Продолжается выпуск одной из лучших романтик, за что в очередной раз спасибо. Нареканий нет никаких.

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