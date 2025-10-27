Эта кукла влюбилась. Том 3.

Марин на седьмом небе от счастья: у нее был коллаб с известной косплей-моделью, настоящей звездой соцсетей! Кроме того, наступило жаркое лето, и теперь она целыми днями может резаться с Ваканой в приставку, читать мангу и ходить с ним по магазинам. Вместе они посетят и манга-кафе, и летний фестиваль, где Вакана наконец-то увидит фейерверки. Оба не замечают, как постепенно сближаются, ведь впереди много учебы, работы и восхитительных образов для косплея. Притом сложнейший из всех — образ суккуба Лиз, и этот костюм заставит Вакану попотеть…

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 16 глав, 32-47, с дополнительными материалами и цветными страницами.