Эта кукла влюбилась. Том 4.

1 отзыв
Эта кукла влюбилась. Том 4. манга
7%
Эта кукла влюбилась
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Марин приглашает Вакану на Хэллоуин-вечеринку и там знакомит его со своими друзьями. Те начинают подозревать, что они встречаются, но Вакана все отчаянно отрицает. Тем временем старшие классы готовятся к школьному фестивалю, и Марин выпадает исключительная возможность скосплеить популярного хоста из сёдзё-манги! Но… неужели Вакана занят? И Марин придется самой шить себе костюм? Или вдруг класс Марин и Ваканы покажет себя как самый дружный и поддержит их в любых начинаниях? Впереди новые вызовы, и Марин превзойдет саму себя! 

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, 16 глав, 48-63, с дополнительными материалами и цветными страницами.

Отзывы и вопросы

A

Продолжается выпуск одной из лучших романтик, за что в очередной раз спасибо. Нареканий нет никаких.

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