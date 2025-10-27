Эта кукла влюбилась. Том 4.

Марин приглашает Вакану на Хэллоуин-вечеринку и там знакомит его со своими друзьями. Те начинают подозревать, что они встречаются, но Вакана все отчаянно отрицает. Тем временем старшие классы готовятся к школьному фестивалю, и Марин выпадает исключительная возможность скосплеить популярного хоста из сёдзё-манги! Но… неужели Вакана занят? И Марин придется самой шить себе костюм? Или вдруг класс Марин и Ваканы покажет себя как самый дружный и поддержит их в любых начинаниях? Впереди новые вызовы, и Марин превзойдет саму себя!

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, 16 глав, 48-63, с дополнительными материалами и цветными страницами.