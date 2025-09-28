Эта кукла влюбилась. Том 1.

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С раннего детства Вакана Годзё мечтает стать касираси — мастером-художником, который рисует лица выставочным куклам для праздника Хинамацури. Со временем он надеется унаследовать мастерскую своего дедушки, однако дело не спорится, подвижек в ремесле нет. И когда Вакана совсем отчаивается, на него обращает внимание яркая и жизнерадостная Марин, девушка-модель, хорошенькая, словно куколка! Она упрашивает Вакану помочь ей с нарядом для ивента, и оба ступают на путь профессионального косплея — чистого искусства перевоплощения!
В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, 15 глав, 1-15, с дополнительными материалами и цветными страницами.
2025-09-28 18:37:39
Абсолютно прекрасная романтика, в не менее прекрасном издании. Вообще не думал что куклу у нас издадут, но вот уже первые два тома вышли. Спасибо эксели!
2025-09-26 17:46:09
Дорогое издательство, упаковывайте хорошо посылки! Пришёл заказ с 1 и 2 книгой Фарфоровой куклы, углы книг побиты, явно в коробке больались, потому что в коробке бвло много еще места, ничем не заполненное, хоть бумаги какой то складывайте! В итоге от предвкушения и восторга, получила разочарование, хотя книги с доставкой не мало вышли по стоимости. Еще вопросы есть к качеству. Суперы хлипкие, бумага дубовая, у вас в других сериях бумага мягче, приятнее, в этой манге ужас. Китай выбран зря для отпечатывания книг, качество вообще кошмарное. Теперь переживаю каким Монолог фармацевта придёт!
2025-09-30 12:40:14
Екатерина, добрый день. Заказы упаковывал аутсорс, потому мы не смогли проконтролировать каждую посылку, как мы это обычно делаем. Вы можете обратиться на почту info@xlm.ru с фото поврежденных книг, мы обязательно заменим их за наш счет. Интернет-магазин -- не издатель, мы не выбираем бумагу, не занимаемся печатью, замечание по качеству вы можете направить по почтам указанным в самой книге.