Эта кукла влюбилась. Том 1.

С раннего детства Вакана Годзё мечтает стать касираси — мастером-художником, который рисует лица выставочным куклам для праздника Хинамацури. Со временем он надеется унаследовать мастерскую своего дедушки, однако дело не спорится, подвижек в ремесле нет. И когда Вакана совсем отчаивается, на него обращает внимание яркая и жизнерадостная Марин, девушка-модель, хорошенькая, словно куколка! Она упрашивает Вакану помочь ей с нарядом для ивента, и оба ступают на путь профессионального косплея — чистого искусства перевоплощения!

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, 15 глав, 1-15, с дополнительными материалами и цветными страницами.