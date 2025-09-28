Эта кукла влюбилась. Том 2.

1 отзыв
Эта кукла влюбилась. Том 2. манга
7%
Эта кукла влюбилась
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Первый косплей-ивент удался, и, похоже, работу Ваканы заметили! Впервые за свою жизнь он чувствует себя настоящим мастером, чьи творения могут трогать душу. Но едва он успел опомниться, как на его порог заявляется сама Садзюна Инуй, известная в косплей-кругах как модель с ником Дзюдзю, и она специализируется на образах маленьких милых девочек, даром что старше Ваканы! Садзюна хочет заказать у начинающего портного крайне популярный образ девочки-волшебницы, и тот, засучив рукава, принимается за дело. А заодно они с Марин осваивают искусство фотографии…

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 16 глав, 16-31, с дополнительными материалами и цветными страницами.

Отзывы и вопросы

A

Абсолютно прекрасная романтика, в не менее прекрасном издании. Вообще не думал что куклу у нас издадут, но вот уже первые два тома вышли. Спасибо эксели!

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