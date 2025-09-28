Эта кукла влюбилась. Том 2.

Первый косплей-ивент удался, и, похоже, работу Ваканы заметили! Впервые за свою жизнь он чувствует себя настоящим мастером, чьи творения могут трогать душу. Но едва он успел опомниться, как на его порог заявляется сама Садзюна Инуй, известная в косплей-кругах как модель с ником Дзюдзю, и она специализируется на образах маленьких милых девочек, даром что старше Ваканы! Садзюна хочет заказать у начинающего портного крайне популярный образ девочки-волшебницы, и тот, засучив рукава, принимается за дело. А заодно они с Марин осваивают искусство фотографии…

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 16 глав, 16-31, с дополнительными материалами и цветными страницами.