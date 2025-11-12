Tamagotchi Original. Pink Treasure Jewel

Тамагочи Original - легендарный цифровой питомец из 90-х.

Окунитесь в ностальгические эмоции с тем самым Тамагочи от Bandai! Эта культовая игрушка стала символом целого поколения, а теперь радует поклонников по всему миру как модный аксессуар! Заботьтесь о своем цифровом питомце: кормите его, играйте с ним, следите за его настроением, и вы увидете, как меняется его характер. Тамагочи от бренда Bandai - это гарантия качества и аутентичности!

Изготовлена из высококачественных материалов.

Для работы игрушки требуется батарейка типа CR2032 (3V) 1 шт.

Товар сертифицирован. Рекомендуется детям старше 8 лет.

В комплект входят: батарейка типа CR2032 (3V) 1 шт, цепочка для крепления, инструкция.