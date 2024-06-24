Благословение небожителей. Набор фаната (Чиби)

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Благословение небожителей. Набор фаната (Чиби) category.accessories
360 ₽

Описание

«Благословение небожителей» — это роман китайской писательницы Мосян Тунсю в жанре «Даньмэй».
Роман повествует о противостоянии между людьми и небожителями — древними существами, которые веками правили землями и обладали невероятными способностями. Главный герой — Се Лянь — оказывается в центре этого противостояния, когда он узнаёт о своём предназначении — стать божеством, способным противостоять небожителям и защитить свой народ от их тирании. "Благословение небожителей" бьёт все рекорды продаж и имеет армию фанатов. Наш "Набор фаната"  - идеальный подарок: лист с яркими стикерами с главными героями, значок, раскраска арт-терапия.

Состав набора:

  • 1 лист наклеек А5,
  • значок 44 мм,
  • раскраска арт-терапия

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