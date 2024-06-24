Благословение небожителей. Набор фаната (Чиби)

«Благословение небожителей» — это роман китайской писательницы Мосян Тунсю в жанре «Даньмэй».

Роман повествует о противостоянии между людьми и небожителями — древними существами, которые веками правили землями и обладали невероятными способностями. Главный герой — Се Лянь — оказывается в центре этого противостояния, когда он узнаёт о своём предназначении — стать божеством, способным противостоять небожителям и защитить свой народ от их тирании. "Благословение небожителей" бьёт все рекорды продаж и имеет армию фанатов. Наш "Набор фаната" - идеальный подарок: лист с яркими стикерами с главными героями, значок, раскраска арт-терапия.

Состав набора: