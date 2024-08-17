Маска для губ Благословение Небожителей (Фу Яо) Холод, 4,2 г

Фу Яо - младший служащий дворца Сюаньчжэня, впервые тайно отправившийся помочь Се Ляню к горе Юйцзюньшань. Первое, что бросается в глаза при взгляде на него - это его холодное и равнодушное выражение лица, которое часто сменяется драматичным закатыванием глаз, сопровождаемым едкими замечаниями. Но все это не мешает ему быть ответственным и вдумчивым помощником во время их совместных приключений с Се Лянем и Нань Фэном. За холодностью и язвительностью Фу Яо скрывает свою заботливую и внимательную сторону личности, которая тем не менее прорывается сквозь его маску безразличия.

Вдохновляясь образом такой многогранной личности как Фу Яо, мы создали нашу маску для губ. Её питательная формула насыщена ментолом, который окутает холодом и придаст увеличивающий эффект. В этой холодной маске кроется множество компонентов, которые обеспечивают максимально быстрое восстановление, смягчение и питание губ. Маска для губ станет таким же надёжным помощником, как и Фу Яо.

Маска:

Увлажняет

Питает

Восстанавливает

Имеет охлаждающий эффект

Состав: Mineral Oil, Paraffin, Petrolatum, Hydrogenated Polyisobutene, Lanolin, Simmondsia, Chinensis Seed Oil, Menthol, Butyrospermum Parkii, Ethylhexyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Camphor, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, BHT, Eucalyptus Globulus.

Содержит натуральные экстракты, без SLS и парабенов.