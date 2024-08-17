Бальзам для губ Благословение Небожителей (Хуа Чэн) Сироп из кленов, 4,2 г

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Бальзам для губ Благословение Небожителей (Хуа Чэн) Сироп из кленов, 4,2 г косметика
  • Категория: Косметика
  • Артикул: Accessories-12282
  • Вес: 100 гр.
  • Источник: Tian Guan Ci Fu
  • Производитель: Galant Cosmetic
  • Материал: Воск и Натуральные масла
Средства для ухода Благословение Небожителей
Мин И
Фу Яо
Му Цин
265 ₽

Описание

Хуа Чэн - непревзойденный князь демонов, прозванный Искателем цветов под кровавым дождём, а также таинственный и любимый жителями глава Призрачного города. Является одним из четырёх великих бедствий, от имени которого дрожат все...почти все...небожители. Се Лянь был тем, кто отнёсся к Хуа Чэну без предвзятости и страха, ведь он предпочитает опираться на собственные суждения, а не на слухи и чьи-то домыслы. Именно поэтому, с момента первой встречи, Хуа Чэн был, есть и будет самым верным последователем наследного принца и станет его верным спутником во множестве приключений.

Помня именно об этом многогранном, удивительном и преданном герое был создан наш бальзам для губ. Сладкий аромат кленового сиропа будет напоминать об одеждах, что краснее кленовых листьев, а благодаря мягкой и питательной формуле, бальзам станет вашим преданным и надёжным помощником в уходе за губами.

Бальзам:

  • Увлажняет 
  • Питает
  • Восстанавливает
  • С красным оттенком
  • Упаковку можно использовать в качестве закладки для книг

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes, CI 45410, CI 19140.

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел.

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