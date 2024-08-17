Бальзам для губ Благословение Небожителей (Ци Жун) Арбуз, 4,2 г

Ци Жун - младший двоюродный брат Се Ляня. Один из четырёх великих бедствий, известный под именем Зелёного Демона или Зелёного фонаря блуждающего в ночи. Обрел дурную славу, благодаря своим несдержанным выходкам, язвительным и саркастичным высказываниям, а так же действиям, которые часто выходят за рамки понимания разумного не только небожителей, но даже демонов. В молодые годы Ци Жун просто обожал Се Ляня, даже несмотря на то, что Се Лянь не отвечал взаимностью на такую привязанность. И все же, когда они встретились спустя 800 лет, и Ци Жун совершил очередной гадкий поступок, Се Лянь не мог не "приютить" его в своём храме, заботливо угощая его всевозможными дивными блюдами собственного приготовления.

Помня о непростых взаимоотношениях между братьями, а так же по мотивам характера самого противоречивого Ци Жуна, был создан этот бальзам. Свежий аромат Арбуза оставляет сочный и сладкий привкус на губах, напоминая обо всех ягодах, фруктах и овощах, из которых Се Лянь готовил еду для дорогого брата. Зеленые сияющие частицы наполнят дерзостью, а нежная текстура и глубокое увлажнение станут прекрасными помощниками в уходе даже за самыми капризными губами.

Бальзам:

Увлажняет

Питает

Восстанавливает

С зеленым блеском

Упаковку можно использовать в качестве закладки для книг

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Glyceryl Behenate, Polymethyl Methacrylate, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes, Mica (and) Silica (and) Titanium Dioxide (CI 77891), CI 42090, CI 19140.

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел.