Благословение Небожителей. Хорёк и Лисенок. Notebook

0 отзывов
Благословение Небожителей. Хорёк и Лисенок. Notebook товар
Серия блокнотов "Благословение небожителей"
285 ₽

Описание

Удобный и красивый блокнот для записей с героями популярного китайского дунхуа «Благословение небожителей». Блок в точку, плотная бумага, прочный переплет и вдохновляющие образы любимых персонажей – это прекрасный творческий подарок каждому поклоннику новеллы Мосян Тунсю. Блокнот «Благословение Небожителей. Хорёк и Лисенок» – это личное пространство, необходимое каждому. Блокнот создан, чтобы вдохновить на ведение дневника, записи планов, новых идей и важных озарений! Минималистичный дизайн страниц и качественное исполнение делают книгу для записей удобной и долговечной в использовании. Издание входит в серию творческих блокнотов и скетчбчуков издательства «РОСМЭН» по вселенной «Благословение Небожителей».

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)