Скраб для губ Благословение Небожителей (Нань Фэнь) Маньтоу, 4,2 г

Нань Фэн - младший служащий дворца Наньяна, отправившийся помочь Се Ляню без ведома своего генерала. Прямолинейный и импульсивный, он походит на своего генерала даже тем, что не может спокойно ужиться со служащими дворца Сюаньчжэня, особенно с Фу Яо, который также тайно отправился на помощь наследному принцу. Желание задеть друг друга приводит к тому, что во время остановки в храме Наньяна, Фу Яо рассказывает Се Ляню веселую историю о том, почему генерала Наньяна раньше звали Цзюйян, и почему от этого имени пришлось отказаться. После такого, потерявший терпение Нань Фэн устраивает драку, в результате которой на пол летят все подношения, что стояли перед статуей генерала. Се Лянь, отчаявшись успокоить молодых небожителей, поднимает упавшую маньтоу, собираясь съесть ее, но бдительный Нань Фэн моментально останавливает его, выбив булочку из рук.

Именно по мотивам этой забавной истории мы создали наш сахарный скраб для губ. Деликатные частички сахара заботливо устранят шелушение, сделав кожу гладкой и нежной. А лёгкий аромат сладкой маньтоу, будет всегда напоминать об историях, связанных с любимым героем. Скраб для губ станет таким же надёжным помощником, как и Нань Фэн.

Скраб:

Восстанавливает

Устраняет шелушения

Удаляет омертвевшие клетки

Разглаживает

Повышает упругость кожи

Способ применения: Нанести на кожу губ перед применением бальзама или помады и аккуратно помассировать, остатки скраба удалить салфеткой.

Состав: Ricinus Communis Oil, Sucrose, Ozokerite, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Bis-Diglyceryl-Polyacyladipate-2, Butyrospermum parkii, Cetyl Palmitate, Cera Alba, Silica Dimethyl Silylate, Aroma, Camelina Sativa Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Phenoxyethanol, BHT.

Содержит натуральные экстракты, без SLS и парабенов.