Благословение Небожителей. Тысячи фонарей. Notebook

Удобный и красивый блокнот для записей с героями популярного китайского дунхуа «Благословение небожителей». Блок в точку, плотная бумага, прочный переплет и вдохновляющие образы любимых персонажей – это прекрасный творческий подарок каждому поклоннику новеллы Мосян Тунсю. Блокнот «Благословение Небожителей. Тысячи фонарей» – это личное пространство, необходимое каждому. Блокнот создан, чтобы вдохновить на ведение дневника, записи планов, новых идей и важных озарений! Минималистичный дизайн страниц и качественное исполнение делают книгу для записей удобной и долговечной в использовании. Издание входит в серию творческих блокнотов и скетчбчуков издательства «РОСМЭН» по вселенной «Благословение Небожителей».