Бальзам для губ Благословение Небожителей (Мин И) Питахайя, 4,2 г

Мин И- повелитель земли и лучший друг Ши Цинсюаня...по крайней мере, по словам самого Ши Цинсюаня. Тихий и нелюдимый, он в основном занят тем, что постоянно что-то жуёт, не обращая внимания на происходящее вокруг, если конечно повелитель ветра не утянет его за собой в очередное приключение. Впрочем, Мин И не всегда ведёт тихую жизнь. По приказу Цзюнь У, тот отправился в Призрачный город, чтобы шпионить за Хуа Чэном, но спустя некоторое время был раскрыт, после чего Се Ляню в компании Ши Цинсюаня и Лан Цяньцю пришлось отправиться спасать его.

Мин И многоликий, тихий и загадочный персонаж, часто меняющий облик до неузнаваемости. Многие его секреты, которые будут раскрыты, приводят к невероятным и непредвиденным событиям. Но именно благодаря этой своей загадочности Мин И в любом своем облике смог завоевать сердца множества поклонников истории.

Бальзам для губ продуман с большим вниманием к деталям, чтобы создать воплощение Мин И, которое можно было бы носить с собой.

Аромат питахайи отсылает к истории персонажа и подчеркивает его привычки.

Бальзам:

Увлажняет

Питает

Восстанавливает

Оставляет винный оттенок на губах

Упаковку можно использовать в качестве закладки для книг

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes, CI 15850.

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел.

Винный оттенок бальзама отсылает к множеству обличий Мин И.

Цвет упаковки отсылает к одеждам Мин И, в которые он облачен.