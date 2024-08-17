Бальзам для губ Благословение Небожителей (Се Лянь) Зеленый чай, 4,2г

Се Лянь - наследный принц государства Сяньлэ, павшего 800 лет назад. Дважды свергнутого с небес, его называли посмешищем трех миров, но он вознесся и в третий раз, после чего получил задание: отправиться на гору Юйцзюньшань и решить проблему с призрачным женихом. У подножья горы он остановился в чайной "Лавке случайных встреч", чтобы отдохнуть после долгого пути, выпить зелёного чая и внезапно встретиться с новыми союзниками.

Именно по мотивам этого события и создан наш бальзам для губ. Аромат зелёного чая наполняет силами и одновременно приносит расслабление, чтобы быть готовым к новым приключениям. Нежная текстура бальзама увлажняет, питает и защищает губы, которым теперь не страшны никакие капризы непогоды. Золотистое сияние деликатно окутывает губы, подчеркивая ослепительную улыбку. Вместе с этим бальзамом рядом всегда будет любимый герой и воспоминания о его истории и приключениях.

Бальзам:

Увлажняет

Питает

Восстанавливает

С золотым блеском

Упаковку можно использовать в качестве закладки для книг

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Glyceryl Behenate, Polymethyl Methacrylate, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes, Mica (and) Silica (and) Titanium Dioxide (CI 77891), CI 77491 (and) CI 77492 (and) CI 77499 (and) Polyhydroxystearic Acid.

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел.