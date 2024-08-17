Бальзам для губ Благословение Небожителей (Ши Циньсюань) Виноград, 4,2 г

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Бальзам для губ Благословение Небожителей (Ши Циньсюань) Виноград, 4,2 г косметика
  • Категория: Косметика
  • Артикул: Accessories-12283
  • Вес: 100 гр.
  • Источник: Tian Guan Ci Fu
  • Производитель: Galant Cosmetic
  • Материал: Воск и Натуральные масла
Средства для ухода Благословение Небожителей
Мин И
Фу Яо
Му Цин
265 ₽

Описание

Ши Цинсюань - повелитель ветра и один из самых популярных небожителей, что неудивительно, ведь он щедр, обладает бойким нравом и любит заводить новые знакомства.  Несмотря на то, что в первый раз с Се Лянем они столкнулись при неоднозначных обстоятельствах, после, отправившись на совместное задание, они смогли быстро подружиться и создать настоящую команду, пройдя через многие испытания и приключения. Ши Цинсюань - герой одной из четырёх, любимых народом легенд о молодом господине, пролившем вино, в которой рассказывается о его жизни до вознесения.  

Именно по мотивам этой красивой легенды о ярком, верном и невероятно обаятельном персонаже был создан наш бальзам для губ. Аромат сладкого винограда, созревшего под лучами солнца, окутает лёгкой дымкой, создав ощущение лёгкости и жизнерадостности. Нежная текстура питает и увлажняет губы, делая их мягкими и сочными. Вместе с этим бальзамом рядом всегда будет любимый герой и воспоминания о его истории и приключениях.

Бальзам:

  • Увлажняет 
  • Питает
  • Восстанавливает
  • Упаковку можно использовать в качестве закладки для книг

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes.

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел.

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